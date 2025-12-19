La fusion Volaris-Viva vise à réduire les coûts de la flotte pour le nouveau groupe aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remaniement complet avec les commentaires des deux directeurs généraux, ajout de détails sur l'entreprise et sur le projet de fusion) par Kylie Madry

Le projet de fusion des compagnies mexicaines à bas prix Volaris VOLARA.MX et Viva Aerobus a pour but de mettre le nouveau groupe aérien dans de meilleures conditions pour négocier ses coûts les plus élevés, à savoir l'acquisition et la location d'avions, ont déclaré vendredi des dirigeants des deux entreprises. Reuters a rapporté en exclusivité jeudi que les deux sociétés étaient proches d'un accord, ce que Volaris et Viva ont confirmé par la suite.

"Une opportunité significative réside dans la réduction des coûts de propriété des avions, qui représentent la dépense la plus importante - dépassant même le carburant", a déclaré Juan Carlos Zuazua, directeur général de Viva, aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

"Notamment, les principaux transporteurs mondiaux opèrent avec des coûts de propriété jusqu'à 60 % inférieurs à ceux de leurs homologues latino-américains, y compris Viva et Volaris", a-t-il ajouté.

Les deux compagnies aériennes utilisent exclusivement des avions Airbus AIR.PA et exploitent des itinéraires similaires.

Alors que Volaris et Viva continueront d'opérer en tant que marques distinctes, le nouveau groupe - qui s'appellera Grupo Mas Vuelos - deviendra de loin le plus grand transporteur intérieur du Mexique.

Les actions de Volaris étaient en passe de connaître leur meilleure journée, avec une hausse de près de 17 % après l'appel.

Selon les termes de l'accord, les deux entreprises se regrouperont dans le cadre d'une fusion entre égaux. Le directeur général de Volaris, Enrique Beltranena, a admis que son transporteur représentait environ 60 % de la valeur de l'entreprise, contre 40 % pour Viva, bien que la dette nette de Volaris soit plus élevée.

"Lorsque l'on passe de la valeur de l'entreprise à la valeur des capitaux propres, les contributions relatives aux capitaux propres deviennent beaucoup plus proches", a-t-il déclaré.

OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES À VENIR

Les analystes ont insisté à plusieurs reprises auprès des dirigeants sur le processus réglementaire à suivre pour autoriser l'opération. Parmi les transporteurs mexicains, les deux compagnies ont représenté ensemble 69% des passagers transportés au cours de l'année qui s'est achevée en octobre. Ils ont été talonnés par la compagnie aérienne phare Aeromexico

AERO.MX , qui est susceptible de s'opposer à la fusion.

"Nous sommes convaincus du bien-fondé de cette transaction", a déclaré Enrique Beltranena. "(Nous) préférons pour l'instant ne pas spéculer sur les résultats ou les conséquences potentielles, ainsi que sur les conditions ou les remèdes " stipulés par l'autorité de régulation.

Cette année, le gouvernement mexicain a dissous l'organisme indépendant de régulation de la concurrence, la Cofece, et a confié ses pouvoirs à une nouvelle agence contrôlée par le ministère de l'économie.

(1 $ = 17,9908 pesos mexicains)