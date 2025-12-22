 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern se heurte au refus du syndicat des aiguilleurs
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Union Pacific au paragraphe 6)

Un syndicat de cheminots s'est opposé lundi au projet d'acquisition de Norfolk Southern NSC.N par Union Pacific UNP.N pour un montant de 85 milliards de dollars, avertissant que l'opération pourrait nuire à la sécurité et avoir un impact sur la main-d'œuvre.

La Brotherhood of Railroad Signalmen (BRS), qui représente environ 3.000 membres dans les deux entreprises, a déclaré qu'elle continuerait à s'engager dans le processus réglementaire et à soumettre des commentaires formels au U.S. Surface Transportation Board.

Mike Baldwin, président du BRS, a déclaré que la fusion avait pour but d'accroître le pouvoir des entreprises et non de renforcer le réseau ferroviaire, car elle transfère le risque sur les travailleurs, les communautés et le public.

"L'industrie ferroviaire a déjà emprunté cette voie par le passé et les résultats ont été perturbateurs, dangereux et coûteux."

Depuis son annonce, le projet de fusion visant à former le premier chemin de fer d'un océan à l'autre du pays a fait l'objet de critiques de la part des syndicats et des chemins de fer rivaux. Le syndicat Teamsters , qui représente près de 20 000 travailleurs, s'est également opposé à la fusion la semaine dernière.

"Chaque employé ayant un emploi syndiqué au moment de la fusion continuera à en avoir un", a déclaré Union Pacific à Reuters dans un communiqué envoyé par courriel.

La semaine dernière, les deux opérateurs ferroviaires américains ont déposé une demande de fusion de près de 7 000 pages auprès duSTB, donnant ainsi le coup d'envoi de l'examen réglementaire de l'opération. Les deux entreprises ont déclaré que l'accord permettrait d'accélérer les expéditions en réduisant les transferts etles retards.

Valeurs associées

NORFOLK SOUTHERN
291,750 USD NYSE +0,13%
UNION PACIFIC
234,060 USD NYSE -0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank