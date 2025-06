La fusion entre Bunge et Viterra, d'une valeur de 34 milliards de dollars, franchit le dernier obstacle en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bunge devrait conclure la fusion avec Viterra, d'un montant de 34 milliards de dollars, aux alentours du 2 juillet

L'approbation de la Chine était le dernier obstacle réglementaire à l'opération Bunge-Viterra

L'opération crée un géant de l'agroalimentaire qui rivalise avec ADM et Cargill

Les actions de Bunge font un bond de 5,7 %

L'agro-industrie mondiale Bunge Global SA BG.N a déclaré vendredi qu'elle avait reçu l'approbation réglementaire de la Chine pour sa fusion avec le manutentionnaire de céréales Viterra GLEN.L soutenu par Glencore, le dernier obstacle à sa méga transaction de 34 milliards de dollars annoncée il y a deux ans .

La société basée dans le Missouri prévoit de conclure la plus grande fusion agricole mondiale en valeur monétaire "le 2 juillet ou aux alentours de cette date", a déclaré Bunge dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les actions de Bunge étaient en hausse de 5,7 % vendredi en milieu d'après-midi , prolongeant les gains antérieurs dus à la hausse des prix du pétrole brut et aux propositions favorables de mélange de biocarburants aux États-Unis de l'Agence de protection de l'environnement vendredi. L'approbation de la Chine était la dernière approbation réglementaire dont Bunge avait besoin pour finaliser l'accord après avoir obtenu des approbations conditionnelles de la part des régulateurs au Canada , dans l'Union européenne et sur d'autres marchés au cours des derniers mois.

"Le franchissement de cette étape réglementaire constitue une avancée significative et ouvre la voie à la clôture de la transaction. Cette approbation souligne la logique stratégique qui sous-tend le rapprochement de Bunge et de Viterra pour créer une société agroalimentaire mondiale de premier plan", a déclaré le directeur général Greg Heckman dans un communiqué envoyé par courrier électronique. L'opération créera un géant mondial du commerce et de la transformation des récoltes, plus proche en taille de ses principaux rivaux Archer-Daniels-Midland ADM.N et Cargill, bien qu'elle ait suscité des inquiétudes en matière de concurrence et une surveillance réglementaire accrue qui a retardé de près d'un an la clôture de l'opération .

"Nous assisterons à une poursuite de la consolidation dans le secteur de la commercialisation et de la transformation des céréales. Étant donné la plus grande transparence des prix pour les agriculteurs et les clients de l'agro-industrie, je ne vois pas de changement majeur dans la dynamique concurrentielle à long terme", a déclaré Seth Goldstein, stratège en actions chez Morningstar Research Services LLC.

La fusion renforcera les activités d'exportation de céréales et de transformation des oléagineux de Bunge aux États-Unis, où sa présence est moins importante que celle d'ADM et de Cargill.

L'opération élargit également la capacité d'exportation de Bunge et son empreinte en matière de stockage et de manutention des céréales dans les principaux pays fournisseurs de blé, à savoir le Canada et l'Australie.

Bunge et ses concurrents du secteur agroalimentaire ont vu leurs bénéfices s'éroder au cours des derniers trimestres en raison de la baisse de la demande et de la surabondance mondiale de cultures qu'ils négocient, stockent et transforment en denrées alimentaires, en aliments pour le bétail et en matières premières pour biocarburants. Les tarifs douaniers et l' incertitude de la politique en matière de biocarburants ont également pesé sur les bénéfices de Bunge, le plus grand triturateur d'oléagineux au monde.