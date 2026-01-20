La FTC va faire appel de la décision rendue dans l'affaire antitrust de Meta concernant les acquisitions d'Instagram et de WhatsApp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis va déposer un recours pour relancer son affaire accusant Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, d'avoir renforcé un monopole illégal en acquérant Instagram et WhatsApp, a déclaré mardi le porte-parole de la FTC.