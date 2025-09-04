La FTC s'apprête à interroger les entreprises d'IA sur l'impact de leurs activités sur les enfants, selon le WSJ

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis prévoit d'étudier l'impact des chatbots d'intelligence artificielle sur la santé mentale des enfants et de demander des documents aux entreprises technologiques, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

L'agence prépare des lettres aux entreprises exploitant des chatbots populaires, dont OpenAI, le fabricant de ChatGPT, Meta Platforms META.O et Character.AI, leur demandant de remettre des documents à la FTC, indique le rapport, citant des fonctionnaires de l'administration.

La FTC, OpenAI, Meta et Character.AI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après qu'un rapport exclusif de Reuters a révélé que Meta autorisait des comportements provocateurs de la part des chatbots, notamment en les laissant s'engager dans des "conversations romantiques ou sensuelles".

La semaine dernière, l'entreprise de médias sociaux a déclaré qu'elle ajouterait de nouvelles protections pour les adolescents à ses produits d'intelligence artificielle en formant les systèmes à éviter les conversations de flirt et les discussions sur l'automutilation ou le suicide avec des mineurs, et en limitant temporairement leur accès à certains personnages d'intelligence artificielle.