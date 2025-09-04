 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 706,57
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FTC s'apprête à interroger les entreprises d'IA sur l'impact de leurs activités sur les enfants, selon le WSJ
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis prévoit d'étudier l'impact des chatbots d'intelligence artificielle sur la santé mentale des enfants et de demander des documents aux entreprises technologiques, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

L'agence prépare des lettres aux entreprises exploitant des chatbots populaires, dont OpenAI, le fabricant de ChatGPT, Meta Platforms META.O et Character.AI, leur demandant de remettre des documents à la FTC, indique le rapport, citant des fonctionnaires de l'administration.

La FTC, OpenAI, Meta et Character.AI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après qu'un rapport exclusif de Reuters a révélé que Meta autorisait des comportements provocateurs de la part des chatbots, notamment en les laissant s'engager dans des "conversations romantiques ou sensuelles".

La semaine dernière, l'entreprise de médias sociaux a déclaré qu'elle ajouterait de nouvelles protections pour les adolescents à ses produits d'intelligence artificielle en formant les systèmes à éviter les conversations de flirt et les discussions sur l'automutilation ou le suicide avec des mineurs, et en limitant temporairement leur accès à certains personnages d'intelligence artificielle.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
754,0785 USD NASDAQ +2,31%
MICROSOFT
507,2150 USD NASDAQ +0,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank