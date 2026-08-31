La FTC s'apprête à intenter une action en justice contre Amazon pour tromperie envers les annonceurs, selon le WSJ

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La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) prévoit d'intenter une action en justice contre Amazon.com AMZN.O , au motif que l'entreprise aurait manipulé les prix des publicités sur sa plateforme de vente en ligne, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des responsables de l'agence.