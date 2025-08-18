La FTC poursuit un revendeur de billets pour avoir contourné les limites imposées aux billets de la tournée Eras de Taylor Swift

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commission fédérale du commerce des États-Unis a poursuivi le revendeur de billets Key Investment Group pour avoir contourné les limites d'achat afin d'acheter des milliers de billets pour des événements en direct, notamment la tournée Eras de Taylor Swift, et de les revendre avec une marge bénéficiaire, selon une plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral du Maryland.
