La FTC ouvre une enquête sur les chatbots d'Alphabet, de Meta et d'autres entreprises

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a déclaré jeudi qu'elle demandait des informations à plusieurs entreprises, dont Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O et OpenAI, qui fournissent des chatbots alimentés par l'IA et destinés aux consommateurs, sur la manière dont ces entreprises mesurent, testent et surveillent les impacts potentiellement négatifs de la technologie. La FTC souhaite savoir comment ces entreprises et Character.AI, Snap SNAP.N et xAI monétisent l'engagement des utilisateurs, traitent les données des utilisateurs et génèrent des résultats en réponse aux demandes des utilisateurs, et utilisent les informations obtenues lors des conversations avec les chatbots. Les entreprises d'IA générative ont fait l'objet d'un examen minutieux au cours des dernières semaines, après que Reuters a fait état de politiques internes de Meta qui permettaient aux chatbots d'avoir des conversations romantiques avec des enfants, et qu'une famille a poursuivi OpenAI pour le rôle joué par ChatGPT dans le suicide d'un adolescent . Un porte-parole de Character.AI a déclaré que l'entreprise se réjouissait de "fournir des informations sur l'industrie de l'IA grand public et sur la technologie en évolution rapide de cet espace", ajoutant qu'elle avait déployé de nombreuses fonctions de sécurité au cours de l'année écoulée. L'entreprise fait face à un autre procès concernant la mort par suicide d'un autre adolescent . Un porte-parole de Snap a déclaré: "Nous partageons l'objectif de la FTC d'assurer le développement réfléchi de l'IA générative, et nous sommes impatients de travailler avec la Commission sur une politique de l'IA qui soutienne l'innovation américaine tout en protégeant notre communauté."

Un porte-parole de Meta s'est refusé à tout commentaire. Les autres entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.