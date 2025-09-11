La FTC lance une enquête sur les chatbots d'IA

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré jeudi qu'elle demandait des informations à sept entreprises, dont Alphabet GOOGL.O , Meta

META.O et OpenAI, qui fournissent des chatbots alimentés par l'IA et destinés aux consommateurs, sur la manière dont ces entreprises mesurent, testent et surveillent les impacts potentiellement négatifs.