La FTC lance une enquête sur les chatbots d'IA
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré jeudi qu'elle demandait des informations à sept entreprises, dont Alphabet GOOGL.O , Meta

META.O et OpenAI, qui fournissent des chatbots alimentés par l'IA et destinés aux consommateurs, sur la manière dont ces entreprises mesurent, testent et surveillent les impacts potentiellement négatifs.

