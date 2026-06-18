La FTC impose à Aurobindo Pharma de céder quatre médicaments pour mener à bien l'acquisition de Lannett

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La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) exige qu'Aurobindo Pharma Limited ARBN.NS cède quatre médicaments génériques différents afin de mener à bien son acquisition de Lannett Company Inc. pour un montant de 250 millions de dollars, a indiqué jeudi l'agence dans un communiqué.

L’agence exigera qu’Aurobindo cède à Quagen Pharmaceuticals un immunosuppresseur prescrit pour prévenir le rejet des greffes d’organes, un médicament destiné à réguler le taux de cholestérol, un médicament prescrit pour traiter la sécheresse buccale chez les patients sous radiothérapie et un médicament prescrit pour réduire l’acidité gastrique.

"L’acquisition de Lannett par Aurobindo réunirait deux des rares concurrents présents sur les marchés de quatre médicaments génériques différents qui apportent un soulagement essentiel aux patients, allant des médicaments utilisés pour prévenir le rejet d’une greffe d’organe aux comprimés traitant la sécheresse buccale après une radiothérapie", a déclaré la FTC.