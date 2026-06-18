 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FTC impose à Aurobindo Pharma de céder quatre médicaments pour mener à bien l'acquisition de Lannett
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 19:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de la FTC et de son contexte aux paragraphes 2 et 3)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) exige qu'Aurobindo Pharma Limited ARBN.NS cède quatre médicaments génériques différents afin de mener à bien son acquisition de Lannett Company Inc. pour un montant de 250 millions de dollars, a indiqué jeudi l'agence dans un communiqué.

L’agence exigera qu’Aurobindo cède à Quagen Pharmaceuticals un immunosuppresseur prescrit pour prévenir le rejet des greffes d’organes, un médicament destiné à réguler le taux de cholestérol, un médicament prescrit pour traiter la sécheresse buccale chez les patients sous radiothérapie et un médicament prescrit pour réduire l’acidité gastrique.

"L’acquisition de Lannett par Aurobindo réunirait deux des rares concurrents présents sur les marchés de quatre médicaments génériques différents qui apportent un soulagement essentiel aux patients, allant des médicaments utilisés pour prévenir le rejet d’une greffe d’organe aux comprimés traitant la sécheresse buccale après une radiothérapie", a déclaré la FTC.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 -43,05%
Pétrole Brent
79,53 +1,11%
CAC 40
8 467,98 +0,44%
TOTALENERGIES
70,34 -2,59%
CAPGEMINI
89 -8,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank