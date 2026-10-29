La FTC et plusieurs États poursuivent Toast en justice pour ses frais et ses pratiques trompeuses en matière d'abonnement

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La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, les procureurs généraux de plusieurs États et deux juridictions californiennes ont intenté mercredi une action en justice contre la société de logiciels pour restaurants Toast Inc. TOST.N , l'accusant de facturer des frais cachés, d'imposer des options supplémentaires non sollicitées et de compliquer la résiliation de ses services, a indiqué la FTC dans un communiqué.