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La FTC et plusieurs États poursuivent Toast en justice pour ses frais et ses pratiques trompeuses en matière d'abonnement
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 17:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, les procureurs généraux de plusieurs États et deux juridictions californiennes ont intenté mercredi une action en justice contre la société de logiciels pour restaurants Toast Inc. TOST.N , l'accusant de facturer des frais cachés, d'imposer des options supplémentaires non sollicitées et de compliquer la résiliation de ses services, a indiqué la FTC dans un communiqué.

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