La FTC et plusieurs Etats américains accusent Facebook d'entrave à la concurrence

WASHINGTON, 9 décembre (Reuters) - La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) et un regroupement d'Etats américains a porté plainte mercredi contre Facebook FB.O qu'ils accusent d'avoir enfreint la législation antitrust. Dans un communiqué, la FTC dit qu'elle pourrait réclamer, "entre autres choses, la cession d'actifs, dont Instagram et WhatsApp". (Diane Bartz; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -1.93%