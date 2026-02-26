 Aller au contenu principal
La FTC déclare que Walmart a accepté un jugement de 100 millions de dollars pour régler des accusations de revenus trompeurs
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart a accepté un jugement de 100 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles l'entreprise aurait fait perdre des dizaines de millions de dollars de revenus aux chauffeurs-livreurs, a déclaré la Commission fédérale du commerce des États-Unis dans un communiqué jeudi.

