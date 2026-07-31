La FTC autorise l'acquisition par IonQ de la fonderie de semi-conducteurs SkyWater ‍

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a autorisé l'acquisition par la société d'informatique quantique IonQ IONQ.N du fabricant de puces SkyWater Technology SKYT.O , pour 1,8 milliard de dollars, après que les dirigeants de l'agence se sont montrés en désaccord sur l'opportunité d'imposer des conditions, ont-ils déclaré vendredi.

* Le président Andrew Ferguson a déclaré dans un communiqué qu’il avait proposé d’exiger d’IonQ qu’elle s’engage à accorder un accès équitable à ses concurrents du secteur de l’informatique quantique, dont certains ont des contrats en cours avec SkyWater, parmi d’autres mesures visant à protéger la concurrence alors que les États-Unis renforcent leurs capacités de fabrication de puces.

* Le commissaire Mark Meador a déclaré dans un communiqué qu’il estimait que cette fusion n’entraverait pas la concurrence.

* Les deux parties n’ayant pas pu s’entendre sur une décision fixant des conditions, "la meilleure option est de ne pas s’y opposer et d’autoriser la finalisation de la fusion", a déclaré M. Ferguson.

* SkyWater est la plus grande fonderie de semi-conducteurs basée aux États-Unis, selon la société.