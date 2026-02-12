La FTC américaine s'inquiète des accusations selon lesquelles Apple News favoriserait les articles de médias de gauche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce (FTC) a fait part à Apple AAPL.O de ses inquiétudes concernant les accusations selon lesquelles Apple News favorise les articles de presse provenant d'organes d'information de gauche et supprime le contenu des publications conservatrices, a déclaré mercredi le président de la FTC.

Dans une lettre envoyée au directeur général d'Apple, Tim Cook, le président de la FTC, Andrew Ferguson, a indiqué que la commission n'avait pas le pouvoir d'exiger d'Apple ou de toute autre entreprise qu'elle prenne position sur une question politique ou qu'elle sélectionne les informations en fonction de leur idéologie.

Il a toutefois ajouté que si les pratiques d'Apple étaient "incompatibles avec les conditions de service d'Apple ou avec les attentes raisonnables des consommateurs", elles "pourraient constituer une violation de la loi sur la FTC".

L'article 5 de la loi sur la FTC interdit les actes ou pratiques déloyaux ou trompeurs. Une représentation est trompeuse au sens de la loi sur la FTC si elle est importante et susceptible d'induire les consommateurs en erreur.

M. Ferguson, un républicain nommé à la Commission par l'ancien président Joe Biden et nommé président par Donald Trump en janvier dernier, a cherché à utiliser l'autorité de la FTC en matière de concurrence et de protection des consommateurs pour s'attaquer à des questions conservatrices, telles que la censure en ligne perçue.

Dans sa lettre, il a indiqué que "de multiples études ont montré qu'au cours des derniers mois, Apple News a choisi de ne pas présenter un seul article provenant d'une source d'information américaine à tendance conservatrice, tout en promouvant simultanément des centaines d'articles provenant de publications libérales".

Apple News rassemble des articles provenant de journaux, de magazines et de publications numériques, et les présente dans un fil d'actualité numérique.

"Ces rapports soulèvent de sérieuses questions quant à savoir si Apple News agit conformément à ses conditions de service et à ses déclarations aux consommateurs, ainsi qu'aux attentes raisonnables des dizaines de millions d'Américains qui utilisent Apple News", a déclaré M. Ferguson dans la lettre, qu'il a postée sur X.

Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la lettre de Ferguson.

L'année dernière, M. Ferguson a déclaré que l'agence devrait chercher à savoir si les plateformes technologiques ont induit les utilisateurs en erreur ou étouffé les discours conservateurs en ligne, et si les annonceurs se sont regroupés pour retirer leur argent de plateformes telles que X d'Elon Musk en raison de préoccupations liées au contenu.