La FTC américaine poursuit Hims & Hers pour avoir transmis des informations médicales sur ses utilisateurs à Meta et Snap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire au paragraphe 3, d'une déclaration de l'entreprise au paragraphe 6, et mise à jour pour indiquer qu'une action en justice a été intentée) par Jody Godoy

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a intenté mercredi une action en justice contre et Hims & Hers HIMS.N , alléguant que la plateforme de télésanté avait partagé les données de santé de ses utilisateurs avec des annonceurs en ligne, alors qu'elle s'était engagée à respecter la confidentialité, et qu'elle s'était livrée à des pratiques trompeuses en matière de facturation et de résiliation. Les informations de santé sensibles des utilisateurs ont été partagées avec des sociétés de publicité en ligne, notamment Meta Platforms META.O et Snap SNAP.N , alors que l'entreprise laissait croire à ses clients que leurs données étaient confidentielles, a allégué la FTC dans la plainte déposée conjointement avec le comté de Los Angeles et l'État de l'Utah. L'action Hims & Hers a accentué ses pertes après l'annonce de cette nouvelle et s'échangeait en baisse d'environ 12 %. Hims & Hers est l'un des principaux acteurs de la télésanté sur le marché des médicaments amaigrissants. L'entreprise propose des consultations de télésanté et délivre des ordonnances pour des traitements contre la dysfonction érectile, la chute des cheveux et des troubles de santé mentale, qu'elle expédie directement à ses clients. « La FTC n'hésitera pas à agir au nom des consommateurs privés de leur capacité à choisir les produits qu'ils souhaitent et à préserver la confidentialité de leurs informations de santé les plus sensibles », a déclaré Christopher Mufarrige, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, dans un communiqué. Hims & Hers a qualifié ces allégations d'infondées dans une publication sur le réseau social X. « Il ne s'agit pas d'une mesure d'application de la loi fondée sur la protection des consommateurs; c'est une tentative de faire les gros titres à nos dépens », a déclaré l'entreprise dans ce message. La FTC a également affirmé que Hims & Hers avait commencé à facturer des ordonnances aux utilisateurs avant même qu'ils aient eu l'occasion de consulter un professionnel de santé.

Selon l'agence, la plupart des clients ne bénéficient pas d'une consultation avec un professionnel de santé et se voient facturer des ordonnances peu après avoir rempli un formulaire d'admission. Hims & Hers rend également difficile la résiliation des abonnements, a ajouté la FTC.