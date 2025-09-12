La FTC américaine enquête sur les pratiques de Google et d'Amazon en matière de publicité dans les moteurs de recherche, selon une source

(Changement de source, ajout de détails sur l'enquête)

La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) enquête pour savoir si Amazon.com AMZN.O et Alphabet GOOGL.O Google ont trompé les annonceurs qui placent des publicités sur leurs sites web, a déclaré vendredi une source au fait de l'affaire.

Les enquêtes sont menées par l'unité de protection des consommateurs de la FTC et se concentrent sur la question de savoir si Amazon et Alphabet ont correctement divulgué les conditions et les prix des publicités.

Alphabet et Amazon n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'agence cherche à obtenir des détails sur les enchères publicitaires d'Amazon et à savoir si elle a divulgué des "prix de réserve" pour certaines annonces de recherche, selon la source. Le prix de réserve fait référence au prix minimum que les annonceurs doivent accepter avant de pouvoir acheter une publicité.

La FTC examine également les pratiques de Google, notamment son processus interne de fixation des prix et la question de savoir s'il a augmenté le coût des publicités d'une manière qui n'a pas été communiquée aux annonceurs, a indiqué la source.

Bloomberg News a d'abord rapporté ce développement.