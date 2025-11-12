La FTC américaine enquête sur les conseillers en vote par procuration ISS et Glass Lewis, selon le WSJ

La Commission fédérale du commerce des États-Unis enquête sur les sociétés de conseil en matière de procuration Institutional Shareholder Services et Glass Lewis pour des violations potentielles du droit de la concurrence, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.