La FTC accuse Zillow d'avoir versé 100 millions de dollars à Redfin pour qu'il cesse de lui faire concurrence sur les annonces de location

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 1 à 3)

Zillow ZG.O aurait payé 100 millions de dollars à Redfin pour qu'il cesse de lui faire concurrence sur le marché de la location d'appartements en ligne, a déclaré la Federal Trade Commission américaine dans une plainte déposée mardi contre les plateformes immobilières en ligne.

L'agence a déclaré que l'accord présumé réduit la concurrence sur un marché déjà concentré et est susceptible d'augmenter le coût des annonces de logements vacants dans les immeubles locatifs multifamiliaux.

"Payer un concurrent pour qu'il cesse de vous concurrencer est une violation des lois fédérales de la concurrence", a déclaré Daniel Guarnera, qui dirige le bureau de la concurrence de la FTC.