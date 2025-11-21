La frénésie de couverture du dollar s'estompe, soulageant le billet vert

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon les traders, la couverture de l'exposition au dollar par les investisseurs s'est ralentie

Cette évolution plaide en faveur d'une reprise du dollar

Les données des clients de BNY montrent que les niveaux de couverture du dollar sont supérieurs à la moyenne, mais loin d'être extrêmes

(Ajout des données de State Street au paragraphe 13, modification du titre) par Alun John et Naomi Rovnick

Quelques mois seulement après que les tarifs douaniers américains aient frappé le dollar, la ruée des investisseurs étrangers pour protéger les avoirs américains de la dégringolade de la monnaie a fortement ralenti - un vote de confiance qui aide le billet vert à se remettre de la pire déroute qu'il ait connue depuis des années.

Bien que les analystes affirment que la couverture des investisseurs est plus élevée qu'elle ne l'a été historiquement, cette activité a ralenti par rapport à la période qui a immédiatement suivi le "jour de la libération" du 2 avril, lorsque le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane commerciaux radicaux.

À cette époque, les investisseurs étrangers détenant des actifs américains ont été frappés par la dégringolade des cours des actions et des obligations et par l'effondrement du dollar . Les investisseurs agiles ont pris des mesures pour se protéger contre une nouvelle baisse du dollar et l'on s'attendait à ce que la tendance prenne de l'ampleur. Au lieu de cela, elle s'est ralentie, permettant à la monnaie américaine de se stabiliser. "Les conversations que nous avons avec nos clients suggèrent maintenant que ces flux de couverture sont moins susceptibles de se produire de manière aussi imminente que les conversations que nous avons eues en mai le suggéraient", a déclaré David Leigh, responsable mondial des opérations de change et des marchés émergents chez Nomura.

L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution du billet vert par rapport aux autres grandes devises, s'est redressé de près de 4 % depuis la fin du mois de juin, alors qu'il accusait des pertes de près de 11 % après son plus grand plongeon du premier semestre depuis le début des années 1970.

Les données sur les opérations de couverture sont limitées et les analystes extrapolent à partir des rares chiffres publics et des données compilées par les banques et les dépositaires.

L'analyse du positionnement des clients par BNY, l'un des plus grands dépositaires au monde, montre qu'ils avaient une position très longue sur les actifs américains au début de 2025, ce qui suggère qu'ils ne s'attendaient pas à une faiblesse supplémentaire du dollar et qu'ils étaient satisfaits d'opérer sans trop de couverture.

La situation a changé en avril et la couverture est désormais supérieure à la normale, bien qu'inférieure à celle de la fin de l'année 2023, lorsque les marchés ont commencé à anticiper des réductions de taux de la Réserve fédérale.

"L'histoire de la diversification du dollar cette année est plus discutée que mise en œuvre", a déclaré Geoff Yu, stratège de marché senior de BNY.

D'autres dépositaires géants ont dressé un tableau similaire.

L'analyse par State Street Markets des actifs dont State Street a la garde et l'administration a montré qu'à la fin du mois d'octobre, les gestionnaires d'actions étrangères couvraient leurs avoirs en dollars à hauteur de 24 %, soit une augmentation de 4 points de pourcentage depuis février, mais bien en deçà du ratio de couverture de plus de 30 % qu'ils ont connu par le passé.

Ils ont également indiqué que le mouvement s'était ralenti au cours des dernières semaines.

La situation varie également d'un marché à l'autre. Une enquête menée en novembre par la National Australia Bank auprès des fonds de pension australiens n'a révélé "aucun changement important dans le comportement de couverture à l'égard des actions américaines".

Les données de la banque centrale danoise, en revanche, montrent que la couverture des fonds de pension s'est stabilisée après avoir augmenté après le mois d'avril.

William Davies, directeur des investissements de Columbia Threadneedle, a déclaré que l'entreprise avait initialement pris des mesures pour protéger ses actions américaines contre une nouvelle baisse du dollar, mais qu'elle avait depuis lors dénoué certaines de ses couvertures, en pariant sur le fait que la monnaie ne baisserait pas davantage.

PAS D'EFFET BOULE DE NEIGE

La couverture elle-même fait bouger les monnaies - ajouter une protection contre la baisse du dollar à une position qui n'était pas couverte auparavant revient à vendre du billet vert, et vice versa.

Combiné à une évolution des taux d'intérêt, l'effet peut être spectaculaire: une chute du dollar peut déclencher d'autres opérations de couverture et entraîner une nouvelle baisse du billet vert.

"Au début de l'année, les gens s'enthousiasmaient à l'idée que cet effet boule de neige allait se développer, mais cela n'a finalement pas été le cas", a déclaré Paul Mackel, responsable mondial de la recherche sur les devises chez HSBC.

Pour l'année prochaine, "c'est quelque chose à surveiller, mais ce n'est pas notre scénario de base".

Néanmoins, le comportement des investisseurs pourrait changer. BlackRock estime que 38 % des flux vers les produits négociés en bourse d'actions américaines cotées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ont été orientés cette année vers des produits couverts contre le risque de change, ce qui représente un changement significatif par rapport à 2024, où 98 % des flux n'étaient pas couverts.

COÛT, CORRÉLATIONS ET COMPLICATIONS Le coût est également un facteur, qui dépend des différentiels de taux et varie donc selon les marchés. Cela peut expliquer en partie la réticence à couvrir les positions.

Les investisseurs japonais paient environ 3,7 % par an pour se couvrir contre la faiblesse du dollar, estime Van Luu, responsable mondial de la stratégie des solutions pour les titres à revenu fixe et les opérations de change chez Russell Investments.

Il s'agit d'une somme considérable: si le dollar/yen reste stable pendant un an, l'investisseur perd 3,7 % par rapport à son homologue non couvert. Le coût équivalent pour un investisseur financé en euros est d'environ 2 %.

"J'ai une règle empirique pour les investisseurs en euros: si le coût est d'environ 1 %, ils ne s'en soucient guère, mais s'il est de 2 %, cela devient un facteur", explique Van Luu. Les corrélations entre les actifs sont également importantes. Traditionnellement, le dollar se renforce lorsque les actions chutent, ce qui signifie que les investisseurs étrangers sont protégés sur leurs positions américaines. Cela n'a pas été le cas en avril, ce qui a contribué à la ruée vers les couvertures. Ce mois-ci, le dollar s'est maintenu alors que les actions chutaient à nouveau .

Le changement est également compliqué pour les nombreux investisseurs qui cherchent à surpasser un indice de référence fixe si cet indice n'est pas couvert.

Fidelity International recommande aux investisseurs européens de couvrir progressivement 50 % de leur exposition au dollar, mais Salman Ahmed, responsable de l'allocation macro et stratégique des actifs, souligne qu'il s'agit d'un processus "très complexe" qui peut nécessiter des changements en matière de gouvernance et d'indices de référence.

Si les taux d'intérêt évoluent en défaveur du dollar et que celui-ci recommence à s'affaiblir, et que les couvertures deviennent moins chères, la pression en faveur du changement pourrait s'intensifier.

"Il y a encore beaucoup de possibilités de couvrir les investissements en dollars, mais la question de savoir si cela se produira et à quelle vitesse reste ouverte", a déclaré David Leigh de Nomura.

"C'est ce que le marché des changes essaie de comprendre