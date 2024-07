"La France se retrouvera très probablement avec une large coalition à gauche" (TwentyFour AM )

Avant de conclure : "Bien qu'il soit difficile d'en juger à l'heure actuelle, la France se retrouvera très probablement avec une large coalition orientée vers la gauche. Si cette coalition maintient les partis les plus extrêmes à la marge, elle est également synonyme d'une véritable impasse, aucune législation significative ne pouvant être soutenue par le Parlement au cours des trois prochaines années. Bien qu'il existe des exemples d'autres pays où ce scénario s'est avéré bénin pour les marchés, nous devons reconnaître que le budget de la France est déjà dans le rouge et qu'il est prévu qu'il le reste dans les années à venir.

Qu'en est-il désormais après la victoire du Nouveau Front Populaire qui n'a pas pour autant obtenu de majorité au sein de l’Hémicycle? "Le président Macron devra maintenant nommer un Premier ministre en mesure d'obtenir un soutien suffisant au sein de la chambre basse. Cette tâche sera plus facile à dire qu'à faire, étant donné que les programmes des différentes coalitions semblent très éloignés les uns des autres."

"En fin de compte, bien que le RN ait augmenté son nombre de sièges à 143, il est loin des 289 nécessaires pour obtenir la majorité absolue à la chambre basse, après avoir obtenu des résultats nettement inférieurs à ceux prévus par les sondages. Par conséquent, il est loin de pouvoir former un futur gouvernement ou même d'y jouer un rôle significatif", synthétise-t-il.

"Le programme excessif du RN aurait pu peser sur les finances publiques et la stabilité de l'Europe", soutient Pierre Beniguel.

(AOF) - "Les résultats des élections françaises confortent les spreads européens, mais les inquiétudes sur le budget persistent", dresse, en guise de constat général, Pierre Beniguel, gérant chez TwentyFour AM (boutique Vontobel). Il considère, par ailleurs, qu'après des semaines de volatilité suite à la décision du président Emmanuel Macron de convoquer des élections législatives anticipées en France, les marchés ont poussé un soupir de soulagement prudent lundi après que le RN a obtenu moins de sièges qu'estimé à l'Assemblée nationale.

"La France se retrouvera très probablement avec une large coalition à gauche" (TwentyFour AM )

