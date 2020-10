Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France salue l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan Reuters • 10/10/2020 à 11:11









PARIS, 10 octobre (Reuters) - La France salue l'annonce d'un cessez-le-feu humanitaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui doit permettre de procéder à un échange de prisonniers et des corps de ceux tués lors du conflit au Haut-Karabakh, a déclaré samedi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères français. "L'accord de cessez-le-feu doit maintenant être mis en œuvre et respecté strictement afin de créer les conditions d'une cessation permanente des hostilités entre les deux pays", a-t-il ajouté. "Des discussions substantielles, auxquelles les parties se sont engagées sous l'égide des co-présidents du groupe de Minsk, doivent reprendre sans préconditions", a précisé le Quai d'Orsay, ajoutant que la France restait "mobilisée pour y contribuer dans ce cadre". (John Irish, version français Jean-Michel Bélot)

