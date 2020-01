Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France propose de suspendre des acomptes sur la taxe numérique - source Reuters • 21/01/2020 à 11:50









PARIS, 21 janvier (Reuters) - La France propose de suspendre pour 2020 le paiement des acomptes sur la taxe numérique le temps qu'un accord soit trouvé à l'OCDE, a-t-on appris mardi de source proche du ministère français des Finances. La taxation française des activités numériques est un sujet de friction entre Paris et Washington, qui menace la France de mesures de représailles commerciales. Emmanuel Macron et Donald Trump sont cependant convenus dimanche soir par téléphone de mettre fin à toute surenchère dans ce conflit d'ici la fin des négociations en cours au sein de l'OCDE. (Leigh Thomas, Michel Rose, édité par Jean-Stéphane Brosse)

