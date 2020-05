Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France poursuit son déconfinement avec la réouverture de collèges Reuters • 18/05/2020 à 13:39









(Nombre d'élèves actualisé §1 et nouvelles déclarations de Jean-Michel Blanquer § 3-4) * 185.000 élèves de 6e et de 5e dans les zones "vertes" * Réouverture des agences de Pôle Emploi * Nouveaux "clusters" dans des abattoirs (.) PARIS, 18 mai (Reuters) - La France poursuit lundi son déconfinement progressif avec le retour dans les collèges situés en zone verte de 185.000 élèves après un week-end marqué par un afflux des Français sur les plages et les espaces verts mais également l'apparition de plusieurs foyers de contamination par le nouveau coronavirus. Une semaine après les élèves de primaire qui avaient été 1,4 million à reprendre le chemin de l'école, quelque 4.000 collèges devaient rouvrir leurs portes pour accueillir des élèves de 6e et de 5e, dans des conditions sanitaires strictes - avec port obligatoire du masque - pour éviter de nouvelles contaminations. "Aujourd'hui c'est 185.000 nouveaux élèves qui font leur retour en classe", a déclaré à la presse le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, en marge de la visite d'un collège à Pacy-sur-Eure (Eure). "J'espère bien que tout au long du mois de mai, nous allons pouvoir annoncer tous les jours plus d'élèves à l'école. Et chaque élève gagné, que ce soit à l'école ou au collège et j'espère plus tard les lycées, chaque élève gagné, c'est une bonne nouvelle pour cet élève et pour notre pays", a-t-il poursuivi. En dépit des réserves et des inquiétudes exprimées par le corps enseignant, les parents d'élèves et certains élus locaux, l'exécutif a fait de la réouverture progressive des écoles une priorité de sa stratégie de déconfinement. La prochaine étape, celle concernant la réouverture des collèges situés en zone rouge - où le virus circule encore activement - ainsi que celle des lycées, sera décidée fin mai. Autre réouverture prévue ce lundi, celle des agences Pôle emploi - mais uniquement sur rendez-vous et en limitant l'accueil du public à un certain nombre d'activités jugées indispensables. Cette nouvelle phase survient au lendemain d'un week-end ensoleillé marqué par un retour des Français sur de nombreuses plages et espaces verts de France après près de deux mois de confinement qui en avaient interdit l'accès. Les déplacements au-delà de 100 kilomètres autour du domicile restent toutefois interdits tout comme reste en vigueur la fermeture des cafés, restaurants et lieux culturels, ainsi que celle des parcs et jardins à Paris, au moins jusqu'à la nouvelle réévaluation de la situation prévue début juin. DEUXIÈME VAGUE Les autorités françaises, comme celles des autres pays qui ont engagé le déconfinement, sont sur le qui-vive pour tenter d'éviter une deuxième vague de l'épidémie de COVID-19 qui, selon le dernier bilan annoncé dimanche soir a fait au total 28.108 morts en France. En l'espace de 24 heures, 483 décès ont été recensés, essentiellement dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux mais les hospitalisations et les admissions en réanimation continuent elles de baisser - un indicateur pris en compte par le ministère de la Santé concernant sa carte des départements classés "rouges" ou "verts". Depuis la levée du confinement le 11 mai dernier, 25 foyers de contamination ("clusters") ont toutefois été recensés en France, dont deux dans des abattoirs situé dans les Côtes-d'Armor et dans le Loiret. Dans les colonnes du Journal du Dimanche ce week-end, le ministre de la Santé Olivier Véran a prévenu que les autorités auraient un "premier retour d'ici dix à quinze jours" des effets sanitaires du déconfinement et sur une possible deuxième vague de l'épidémie. (Marine Pennetier et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

