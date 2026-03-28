La France ouvre une enquête pour terrorisme après la tentative d'attentat contre la Bank of America à Paris

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* L'enquête porte sur un complot terroriste présumé et un engin explosif

* Un suspect arrêté, un complice toujours en fuite, selon Le Parisien

* Le suspect affirme avoir été payé via Snapchat pour commettre l'attentat - Le Parisien

(Refonte avec la déclaration du bureau du procureur anti-terroriste, ajout de détails du rapport du Parisien) par Mathieu Rosemain

Les procureurs antiterroristes français ont ouvert une enquête sur un attentat présumé visant le siège parisien de Bank of America BAC.N après l'arrestation rapportée dans la nuit d'un homme qui aurait tenté d'allumer un engin explosif improvisé à l'extérieur des locaux de la banque américaine.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, le parquet national antiterroriste a déclaré que l'enquête portait sur une tentative présumée de destruction par le feu ou d'autres moyens dangereux en relation avec un complot terroriste, ainsi que sur la fabrication, la possession et le transport d'un engin incendiaire ou explosif.

L'enquête comprend également une accusation de participation à une association criminelle terroriste, couvrant des liens potentiels avec des complices ou un réseau plus large. Elle a été confiée à l'unité judiciaire de la police de Paris et à la Direction générale du renseignement intérieur (DGSI).

Le journal français Le Parisien et d'autres médias avaient précédemment fait état de l'arrestation d'un homme sur les lieux, citant des sources policières.

"Bravo à l'équipe d'intervention rapide de l'autorité de police (Paris), dont les actions ont permis de déjouer une violente attaque terroriste à Paris la nuit dernière", a déclaré le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, dans un message sur les réseaux sociaux.

"La vigilance reste à un niveau plus élevé que jamais. Je félicite l'ensemble des forces de sécurité et de renseignement, qui sont pleinement mobilisées sous mon autorité dans le contexte international actuel."

La préfecture de police de Paris n'a pas souhaité faire de commentaire.

"Nous sommes au courant de la situation et nous communiquons avec les autorités", a déclaré à Reuters un porte-parole de Bank of America.

Le suspect a été arrêté vers 3h25 heure locale (0225 GMT) dans le 8ème arrondissement de la ville, alors qu'il tentait d'allumer l'engin explosif, a rapporté Le Parisien. Il a été placé en garde à vue, tandis qu'un deuxième individu qui était présent a pris la fuite et est toujours en liberté, a ajouté Le Parisien.

Le suspect a déclaré à la police qu'il avait été contacté via Snapchat et qu'il avait reçu 600 euros (690 $) pour exécuter l'acte, ajoutant qu'il avait été conduit sur les lieux par une autre personne, a rapporté Le Parisien.

L'engin se composait d'un récipient de 5 litres rempli d'un liquide non identifié et d'une charge explosive composée d'environ 650 grammes de poudre, selon le journal français. Il a été sécurisé et remis aux experts du laboratoire de la police scientifique de Paris, a indiqué le journal.

(1 dollar = 0,8690 euro)