La France offre l'asile à la chrétienne pakistanaise Asia Bibi

PARIS, 28 février (Reuters) - Asia Bibi, chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème contre l'islam et qui a passé huit ans en prison, s'est vue offrir vendredi l'asile en France par Emmanuel Macron, qui l'a reçue à l'Elysée. Acquittée par la Cour suprême pakistanaise en octobre 2018, cette femme âgée de 49 ans vit désormais avec sa famille au Canada. "J'ai reçu l'invitation de la part du président et de la République française, et je suis honorée", a-t-elle déclaré à l'issue de son entretien à l'Elysée. Elle a ajouté qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à cette proposition, disant vouloir se consacrer pour le moment à sa santé et à ses proches. Cette mère de quatre enfants, ouvrière agricole, avait été condamnée à mort en première instance en 2010 pour avoir tenu des propos critiques envers l'islam quand des voisins lui avaient demandé de ne pas boire de l'eau dans le même verre qu'eux parce qu'elle était chrétienne. Asia Bibi était toujours menacée de mort au Pakistan par des fondamentalistes musulmans qui dénonçaient la clémence de la justice. Sa libération en novembre 2018 avait provoqué des émeutes. (Noemie Olive, Michel Rose, édité par Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

