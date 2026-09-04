La France mène le monde dans l'adoption de l'IA

Une étude de Goldman Sachs place la France en tête des grandes économies dans l'adoption de l'intelligence artificielle, alors que ses effets sur l'emploi commencent à apparaître dans certains secteurs sans provoquer, à ce stade, de choc généralisé.

La France fait figure de leader mondial dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Selon une nouvelle étude de Goldman Sachs Research, l'Hexagone ressort en tête du classement modélisé des principales économies, suivi des Etats-Unis et des Pays-Bas. Dans les marchés développés, le taux d'adoption de l'IA serait désormais compris entre 15% et 20%, contre 10% à 15% dans les grandes économies émergentes.

L'analyse montre aussi que les premiers effets de cette adoption sur le marché du travail deviennent visibles puisque, depuis le second semestre 2022, période qui coïncide avec la sortie de ChatGPT, les secteurs les plus exposés à l'automatisation enregistrent une progression plus faible des offres d'emploi.

Les services informatiques et de communication figurent parmi les premiers concernés, mais le phénomène s'étend également aux centres d'appels, à l'édition de logiciels, au conseil en management et à la publicité. L'emploi dans les centres d'appels se situe ainsi désormais 39% sous sa tendance de long terme aux Etats-Unis, 33% au Canada et 27% en Allemagne.

L'ampleur du phénomène reste toutefois limitée à l'échelle de l'économie, puisqu'en analysant plus de 800 professions, Goldman Sachs estime qu'une exposition de 10% d'un métier à l'IA n'est associée qu'à un ralentissement de 0,1 point de pourcentage de la croissance annuelle des effectifs en France, au Canada et aux Etats-Unis.

Pour Goldman Sachs, l'IA commence donc bien à modifier le marché du travail, mais ses effets restent pour l'instant concentrés sur un nombre relativement restreint de métiers et de secteurs.