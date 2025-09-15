La France menace de bloquer le "passeport" des licences de crypto-monnaie dans le cadre de la lutte réglementaire de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La France envisage de refuser les "passeports" pour les licences de crypto-monnaie

*

La France, l'Italie et l'Autriche font pression pour une supervision au niveau de l'UE

*

L'application des nouvelles règles sur les crypto-monnaies est fragmentée, selon le régulateur

(Ajout du commentaire de l'ESMA au paragraphe 16) par Mathieu Rosemain et Elizabeth Howcroft

La France a averti qu'elle pourrait essayer d'empêcher certaines entreprises de crypto-monnaies licenciées dans d'autres pays de l'UE d'opérer au niveau national, dans le cadre d'un effort visant à transférer la supervision au régulateur central des valeurs mobilières de l'Union, a déclaré à Reuters le chef de son organisme de surveillance financière.

L'autorité française de surveillance des marchés financiers, l'AMF, craint que dans le cadre du nouveau régime réglementaire de l'UE, les sociétés de crypto-monnaies cherchent des juridictions avec des normes d'autorisation plus souples, a déclaré sa présidente, Marie-Anne Barbat-Layani.

MiCA , un ensemble de règles historiques sur les actifs numériques qui est entré en vigueur cette année, permet aux entreprises de cryptographie de demander des licences auprès des différents membres de l'UE, qu'elles peuvent utiliser comme un "passeport" pour opérer dans l'ensemble du bloc des 27 nations.

La législation a déjà mis en évidence des incohérences dans la manière dont les régulateurs nationaux appliquent les règles, soulevant des questions quant à l'octroi trop rapide de certaines licences et à la supervision adéquate des entreprises transfrontalières.

LES LACUNES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DÉCLENCHENT L'ALARME

L'enjeu est la surveillance de l'industrie des crypto-monnaies, qui pèse plusieurs milliards de dollars et dont les régulateurs du monde entier avertissent depuis longtemps qu'elle pourrait déstabiliser les marchés et nuire aux investisseurs si elle n'est pas correctement supervisée.

Lundi, la France s'est jointe à l'Italie et à l'Autriche pour demander que l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), basée à Paris, prenne en charge la supervision des principales sociétés de crypto-monnaies, selon un document de position vu par Reuters.

Dans sa mise en garde la plus ferme à ce jour, l'AMF a déclaré à Reuters que la France n'excluait pas la possibilité d'utiliser l'"arme atomique" consistant à contester le "passeport" d'une licence accordée par un autre État membre.

Caractéristique du marché unique des services financiers de l'UE, le "passeport" permet aux sociétés agréées par un État membre d'exercer leurs activités dans l'ensemble de l'Union. L'AMF n'a pas précisé quelles étaient les sociétés dont elle pourrait envisager de remettre en cause l'agrément, ni sur quelle base.

"Nous n'excluons pas la possibilité de refuser le passeport européen", a déclaré Mme Barbat-Layani. "C'est très complexe d'un point de vue juridique et ce n'est pas un très bon signal pour le marché unique - c'est un peu comme l'arme atomique... mais c'est une possibilité que nous gardons en réserve

Les plateformes de crypto-monnaies "font leur shopping réglementaire dans toute l'Europe, en essayant de trouver un maillon faible qui leur donnera une licence avec moins d'exigences que les autres", a-t-elle ajouté, sans donner d'exemples précis.

DES DIFFÉRENCES MAJEURES ENTRE LES RÉGULATEURS

Dans le document de lundi, l'AMF (France), la Consob (Italie) et la FMA (Autriche) ont appelé les législateurs européens à introduire un mécanisme de transfert de compétences à l'AEMF.

"Les premiers mois d'application du règlement ont révélé des différences majeures dans la manière dont les crypto-marchés sont supervisés par les autorités nationales", ont déclaré les trois régulateurs.

Une supervision européenne directe permettrait de mieux protéger les investisseurs, ont-ils ajouté.

Un porte-parole de l'ESMA a déclaré que le régulateur continuerait à "travailler intensément" pour s'assurer que l'autorisation et la supervision des sociétés de crypto-monnaies soient cohérentes à travers l'UE.

Le porte-parole a également fait référence à un document publié par l'ESMA l'année dernière dans lequel elle encourageait les législateurs à envisager une supervision paneuropéenne pour le secteur.

Le régulateur financier de Malte a fait l'objet d'un examen minutieux concernant son processus d'octroi de licences plus tôt cette année. Un examen de l'ESMA a révélé que Malte n'avait pas fait assez pour évaluer le risque lors de l'octroi d'une licence à une société de crypto-monnaie particulière non nommée. Malte a déclaré qu'elle était fière de son rôle d'"adopteur précoce" de la réglementation des actifs numériques.

Les régulateurs français, italien et autrichien n'ont pas donné d'exemples de cas où les régulateurs avaient interprété les règles différemment.

Les sociétés de crypto-monnaies sont en train de demander des licences MiCA pendant une période de transition. Le Luxembourg a accordé une licence à la bourse cotée en bourse aux États-Unis Coinbase COIN.O et Malte a accordé une licence à la bourse Gemini fondée par les Winklevoss .

La France, l'Italie et l'Autriche ont également appelé à des révisions de la MiCA, y compris des règles plus strictes pour les activités des sociétés de crypto-monnaies en dehors de l'UE, une meilleure supervision de la cybersécurité et un examen de la façon dont les autorités gèrent les nouvelles offres de jetons de crypto-monnaies.

La France fait depuis longtemps pression pour que l'AEMF ait plus de pouvoir. Verena Ross, directrice de l'AEMF, a déclaré qu'elle accueillerait favorablement cette évolution, mais elle se heurte à la résistance de certains membres de l'UE .