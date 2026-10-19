La France inquiète l'Europe

Les événements de ce week-end, un peu partout dans l'Hexagone, qui ont montré une importante mobilisation, mais aussi des débordements, ont lourdement pesé sur la Bourse de Paris et ses consoeurs européennes. La principale inquiétude des marchés réside dans le fait de voir la France dépenser plus pour répondre aux revendications, alors même que le pays doit se serrer la ceinture.

Dans ces conditions, le CAC 40 s'est affaissé de 1,11%, à 7 868,05 points. Les autres grandes places européennes ont déroulé la même tendance à l'image du DAX 40 à Francfort qui a perdu 1,24%, ou encore le FTSE 100 à Londres qui s'est affaissé de 1,07%.

La France est dans une situation compliquée. Pour rappel, le projet de loi de finances pour 2027 prévoit un effort global de 54 milliards d'euros, ce qui inclut 43 milliards d'euros de nouvelles mesures d'économies directes, le reste provenant de la montée en charge de réformes antérieures.

A un moment où le pays est de plus en plus montré du doigt pour le dérapage de ses finances publiques, il va lui être compliqué de justifier de nouvelles dépenses, alors que la tendance est à la baisse pour la zone euro. Entre 2020 et 2025, la dette sur PIB de la zone euro a diminué d'environ 8,7 points, alors que celle de l'Hexagone a augmenté de près de 0,7 point.

Face à ces éléments, le rendement obligataire du 10 ans français s'est nettement redressé à 4,936%, creusant l'écart avec celui de l'Allemagne (3,465%). En d'autres termes, les marchés demandent une rémunération plus élevée pour prêter à la France, compte tenu de sa situation (politique, budgétaire, sociale). Ce niveau pourrait même continuer de grimper alors que Moody's doit rendre sa décision sur la note du pays vendredi soir après la clôture des bourses européennes. Il y a de fortes chances pour que l'agence de notation rejoigne les notes de Fitch Ratings et Standard & Poor's et dégrade la note souveraine de Aa3 à A1.

Sur le marché des devises, l'euro marque le pas après avoir nettement rebondi depuis son point bas touché le 12 octobre dernier à 1,1151 dollar, un niveau inédit depuis la mi-mai 2025. Au moment de la clôture en Europe, l'euro était en repli face au billet vert (-0,10%) et se négociait contre 1,1214 dollar.

Plusieurs secteurs touchés par les événements en France

Les bancaires sont pénalisées face au risque politique et aux tensions sur le marché de la dette. Société Générale a perdu 3,41%, Crédit Agricole -2,64% et le titre BNP Paribas s'est affaissé de 2,48%.

Les assureurs et réassureurs se sont également retrouvés dans le bas du palmarès avec le risque de demandes d'indemnisation après les dégradations, incendies et pillages. AXA a cédé 1,28%, ou encore Scor -0,89%.

Les valeurs du secteur du luxe et du tourisme ont également été impactées en raison de la perte d'attractivité que la France et Paris devraient subir. LVMH a par exemple reculé de 1,76%, et Accor a trébuché de 3,03%.

Enfin, les centres commerciaux pourraient pâtir d'une baisse de leur fréquentation ce qui explique le repli d'Unibail-Rodamco-Westfield ou de Mercialys de respectivement 2,05% et 3,35%.

Dans le reste de l'actualité

Les cours du pétrole restent à des niveaux élevés et au moment de la clôture européenne le WTI à New York cédait 0,15%, à 97,52 dollars, et le Brent de la mer du Nord grappillait 0,02%, à 108,08 dollars.

Au niveau de la macro-économie, les investisseurs se sont contentés de quelques indicateurs chinois. Le PIB a progressé plus que prévu au troisième trimestre avec une hausse de 4,5%, contre des attentes à 4,4%.

Du côté des sociétés, Rheinmetall (-2,27%) prévoit de reprendre, aux côtés de l'armateur suisse MSC, un chantier naval en Roumanie et aurait également investi dans le spécialiste du lithium Rock Tech Lithium, selon Bloomberg.

Lindt & Sprüngli (-0,12%) a annoncé le départ de son directeur général, Adalbert Lechner, après 33 ans dans l'entreprise. Dieter Weisskopf, vice-président et ancien PDG, assure l'intérim avec effet immédiat, en attendant la nomination d'un successeur, prévue au deuxième trimestre 2027.

Alstom a perdu 0,71% après avoir pourtant annoncé une première commande d'une valeur d'environ 800 millions d'euros pour la fourniture de trains Metropolis destinés à des projets de transport ferroviaire urbain à Hanoï, la capitale du Vietnam.