La France et la Corée animeront le débat sur les grands enjeux de l'industrie cinématographique lors du sommet Lumière

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(Ajoute la participation de NBCUniversal au sommet au paragraphe 2)

par Dawn Chmielewski

La France et la Corée du Sud animeront le débat lors d’un sommet d’une journée qui se tiendra la semaine prochaine sur la manière dont l’industrie cinématographique devrait réagir face à l’intelligence artificielle, rivaliser avec les plateformes de réseaux sociaux et faire face aux pénuries de financement, a déclaré jeudi le secrétaire général du sommet lors d’une conférence de presse.

Le président français Emmanuel Macron et le président sud-coréen Lee Jae Myung coprésideront le sommet lundi. Selon les organisateurs, celui-ci réunira des représentants des grands studios hollywoodiens, notamment Disney DIS.N , NBCUniversal

CMCSA.O et Netflix NFLX.O , ainsi que de l’agence artistique CAA et de l’industrie technologique.

Baptisé "Lumière Summit", en l’honneur des pionniers du cinéma français Auguste et Louis Lumière, l’événement se tiendra dans le village perché de Saint-Paul-de-Vence, près de la Côte d’Azur, et réunira des participants issus de plus de 55 pays.

Le gouvernement français a déclaré que ce sommet était l’occasion de mettre en avant les atouts du pays dans le domaine du cinéma, tandis que la Corée du Sud a également acquis une influence culturelle internationale grâce à ses groupes de K-pop tels que BTS et à des films acclamés par la critique comme "Parasite".

Les sessions aborderont l’IA et la manière dont l’industrie du divertissement peut s’adapter aux évolutions technologiques tout en préservant le rôle des créateurs. Elles exploreront de nouveaux modèles financiers et discuteront de la manière dont l’industrie peut toucher son public, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

Les organisateurs ont déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que le sommet avait pour objectif d’offrir un espace où les gouvernements, les entreprises et les institutions culturelles pourraient trouver une réponse concrète aux changements qui bouleversent le secteur.