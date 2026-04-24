La France et l'Allemagne poursuivent leur collaboration sur le projet d'avion de combat, a déclaré Macron

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Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont chargé vendredi leurs ministères de la Défense de poursuivre les travaux sur le projet controversé d'avion de combat franco-allemand FCAS , ont indiqué des responsables.

Les projets de développement d'un système de combat aérien futuriste en collaboration avec l'Espagne ne tiennent plus qu'à un fil, dans un contexte de conflit public concernant le contrôle du projet entre le français Dassault Aviation et Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne dans ce projet de 100 milliards d'euros (116,85 milliards de dollars).

« Non, pas du tout », a répondu Macron lorsqu’un journaliste lui a demandé si le projet FCAS était mort. Le président français a déclaré qu’il venait d’aborder la question avec Merz en marge d’un sommet des dirigeants de l’UE à Chypre.

« Nous avons eu une bonne discussion ce matin avec le chancelier, et nous avons donné mandat à nos ministères de la Défense de travailler précisément sur plusieurs domaines, sur toute une série de questions différentes », a-t-il déclaré. « Pas seulement l’avion de combat du futur, mais divers leviers de coopération entre nos deux pays. »

Une porte-parole du gouvernement allemand a confirmé la discussion entre les deux dirigeants.

« Le chancelier et le président ont chargé leurs ministres de la Défense de poursuivre leurs travaux sur divers domaines de coopération et de s’accorder sur les prochaines étapes. Ce travail sera achevé dans les semaines à venir », a déclaré la porte-parole.

Mercredi, les ministres de la Défense allemand et français avaient présenté des calendriers divergents pour une décision sur le projet d’avion de combat, l’un affirmant que les dirigeants des deux pays se prononceraient bientôt et l’autre indiquant que les médiateurs avaient demandé plus de temps pour discuter de la question.

Le différend porte sur la direction du volet « avion de combat » central du projet visant à construire une flotte interconnectée d’avions pilotés et de drones armés sous un parapluie numérique commun. Des initiés s'attendent à ce que l'Allemagne et la France abandonnent le développement de l'avion de combat commun, mais poursuivent leur coopération sur les drones et ce qu'on appelle le « combat cloud », ou infrastructure numérique, qui permettrait l'échange de données entre les avions, les drones et d'autres capteurs tels que les radars au sol. Mais faire marche arrière sur ce projet serait politiquement délicat pour Macron.

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