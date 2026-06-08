 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France et l'Allemagne ne peuvent pas poursuivre leur projet d'avion de combat, confirme l'Élysée
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 20:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La France et l'Allemagne n'ont pas pu poursuivre leur projet d'avion de combat, les autorités allemandes ayant estimé qu'il n'était pas possible pour les entreprises concernées de continuer, a déclaré lundi l'Élysée. Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron ont discuté du projet au Monténégro la semaine dernière et ont conclu qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de l'impasse qui dure depuis des mois entre les entreprises d'armement impliquées dans le projet, ont déclaré des responsables à l'agence .

« Les autorités allemandes ont estimé qu'il n'était pas possible d'exercer davantage de pression sur les entreprises concernées », a déclaré l'Élysée dans un communiqué.

« Les autorités françaises continueront d’encourager nos entreprises et nos forces armées à explorer les voies et moyens de mener à bien des projets européens ambitieux qui soient compatibles avec nos intérêts en matière de sécurité nationale », a-t-il ajouté.

Valeurs associées

AIRBUS
176,9600 EUR Euronext Paris -1,12%
DASSAULT AVIATION
298,4000 EUR Euronext Paris +0,20%
RTX
179,200 USD NYSE -1,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Orange contrôle 100% de l'espagnol MasOrange
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.06.2026 19:57 

    Le géant français des télécoms Orange a annoncé lundi être devenu actionnaire à 100% de l'opérateur espagnol MasOrange, dont il détenait déjà 50%, renforçant ainsi ses positions en Espagne, son deuxième marché. "Orange annonce avoir finalisé l'acquisition de la ... Lire la suite

  • Gaël Perdriau arrive à la cour d'appel de Lyon, le 8 juin 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Chantage à la sextape: l'ex-maire de Saint-Etienne redit son innocence à son procès en appel
    information fournie par AFP 08.06.2026 19:50 

    Après un passage en prison et privé de son mandat de maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau a de nouveau protesté de sa "totale innocence" lundi au premier jour de son procès en appel pour chantage à la sextape sur son ex-premier adjoint. "Je ne suis à l'initiative ... Lire la suite

  • Le box des accusés dans la salle d'audience avant le procès de Jérôme P. à Saint-Omer, le 8 juin 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Pas-de-Calais: au procès de Jérôme P., une "secte" familiale décortiquée
    information fournie par AFP 08.06.2026 19:44 

    "Une secte": au procès d'un quadragénaire jugé devant la cour criminelle du Pas-de-Calais pour viols et violences sur fond d'emprise, des témoins ont dressé lundi le portrait terrifiant d'une famille coutumière de la polygamie et où le viol est "accepté". Cette ... Lire la suite

  • Mort de Lyhanna : un scandale d'État ?
    Mort de Lyhanna : un scandale d'État ?
    information fournie par France 24 08.06.2026 19:02 

    "Quand on a un schéma de répétition de faits divers, on est dans un phénomène de société", alerte Laurent Boyet, président et fondateur de l'association "Les Papillons". Ce lundi, des rassemblements sont prévus dans toute la France après le meurtre de Lyhanna, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 199,29 -0,23%
Pétrole Brent
94,1 -1,32%
2CRSI
54,4 +9,37%
SOITEC
156,45 +6,68%
ABIVAX
89,15 +1,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank