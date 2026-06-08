La France et l'Allemagne ne peuvent pas poursuivre leur projet d'avion de combat, confirme l'Élysée

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La France et l'Allemagne n'ont pas pu poursuivre leur projet d'avion de combat, les autorités allemandes ayant estimé qu'il n'était pas possible pour les entreprises concernées de continuer, a déclaré lundi l'Élysée. Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron ont discuté du projet au Monténégro la semaine dernière et ont conclu qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de l'impasse qui dure depuis des mois entre les entreprises d'armement impliquées dans le projet, ont déclaré des responsables à l'agence .

« Les autorités allemandes ont estimé qu'il n'était pas possible d'exercer davantage de pression sur les entreprises concernées », a déclaré l'Élysée dans un communiqué.

« Les autorités françaises continueront d’encourager nos entreprises et nos forces armées à explorer les voies et moyens de mener à bien des projets européens ambitieux qui soient compatibles avec nos intérêts en matière de sécurité nationale », a-t-il ajouté.