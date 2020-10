Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France enregistre 29.837 nouvelles contaminations au coronavirus Reuters • 18/10/2020 à 19:59









PARIS, 18 octobre (Reuters) - La France a enregistré 29.837 cas supplémentaires de contaminations par le nouveau coronavirus en 24 heures, selon les chiffres publiés dimanche soir par les autorités sanitaires. La veille, le nombre de contaminations journalières était monté à 32.427, ce qui avait constitué un nouveau record. Avec 85 décès supplémentaires liés au COVID-19, le bilan de l'épidémie en France s'élève désormais à 33.477 morts. Dimanche soir, la France comptait au total 897.034 cas confirmés depuis le début de la crise pour un taux de positivité des tests s'établissant à 13,2%. Face à la reprise de l'épidémie, le gouvernement a ordonné l'entrée en vigueur depuis vendredi minuit (22h00 GMT) d'un couvre-feu en Ile-de-France et dans huit métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Etienne et Rouen) afin de tenter d'endiguer une deuxième vague épidémique. (Caroline Pailliez)

