 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France commande pour la 1e fois des drones kamikazes longue portée auprès de MBDA et d'une PME française
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:52

(Ajout de précisions sur la commande paragraphe 3, de contexte paragraphe 4)

22 janvier - Le ministère des Armées a commandé pour la première fois des drones kamikazes à longue portée, a annoncé la Direction générale de l'armement (DGA) jeudi, alors que la France tente de renforcer ses capacités en matière de production de drones.

Dans un communiqué, la DGA dit avoir commandé fin décembre 2025 "des munitions télé-opérées à longue portée" auprès du fabricant de missiles français MBDA et du droniste français Aviation Design, associés pour l'occasion.

Le premier lot de ces munitions télé-opérées doit être livré aux armées en milieu d'année 2027, précise la DGA. Elle ne détaille toutefois pas le montant de la commande, ni le nombre de munitions achetées.

La France tente de rattraper son retard en matière de drones, devenus cruciaux depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un effort dont elle a fait une priorité.

La guerre en Ukraine ainsi que la volonté de l'Europe de renforcer son autonomie stratégique, face au refus croissant du président américain Donald Trump de soutenir la défense européenne, a poussé les pays européens à accélérer leur production d'armement.

(Rédigé par Florence Loève, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank