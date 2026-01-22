La France commande pour la 1e fois des drones kamikazes longue portée auprès de MBDA et d'une PME française

22 janvier - Le ministère des Armées a commandé pour la première fois des drones kamikazes à longue portée, a annoncé la Direction générale de l'armement (DGA) jeudi, alors que la France tente de renforcer ses capacités en matière de production de drones.

Dans un communiqué, la DGA dit avoir commandé fin décembre 2025 "des munitions télé-opérées à longue portée" auprès du fabricant de missiles français MBDA et du droniste français Aviation Design, associés pour l'occasion.

Le premier lot de ces munitions télé-opérées doit être livré aux armées en milieu d'année 2027, précise la DGA. Elle ne détaille toutefois pas le montant de la commande, ni le nombre de munitions achetées.

La France tente de rattraper son retard en matière de drones, devenus cruciaux depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un effort dont elle a fait une priorité.

La guerre en Ukraine ainsi que la volonté de l'Europe de renforcer son autonomie stratégique, face au refus croissant du président américain Donald Trump de soutenir la défense européenne, a poussé les pays européens à accélérer leur production d'armement.

