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La France arrête deux nouveaux suspects dans l'affaire de l'attaque déjouée de Bank of America
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités françaises ont arrêté lundi deux nouveaux suspects dans le cadre de l'attentat déjoué contre les bureaux parisiens de Bank of America BAC.N , ce qui porte à cinq le nombre total de personnes détenues, a indiqué le parquet antiterroriste du pays.

La garde à vue des trois premiers suspects, tous mineurs et arrêtés samedi et dimanche , a été prolongée, a indiqué le bureau du procureur dans un communiqué.

Le communiqué ne donne aucune information sur l'identité des deux nouveaux suspects ni sur leurs liens avec les trois autres.

En vertu du droit français, les suspects dans les affaires de terrorisme peuvent être placés en garde à vue pour une durée maximale de 96 heures, des prolongations supplémentaires étant possibles sous contrôle judiciaire.

La police française a arrêté un mineur sur les lieux aux premières heures de samedi dans le 8e arrondissement de Paris, après qu'une patrouille chargée de la protection des sites sensibles a repéré deux individus qui plaçaient un engin explosif improvisé à l'extérieur de la banque et tentaient de le mettre à feu. L'autre individu a réussi à s'enfuir.

L'engin, bien que rudimentaire, aurait pu être mortel, et les agents ont empêché sa mise à feu, a déclaré samedi le ministre de l'intérieur, Laurent Nunez.

Il a ajouté que les individus semblaient être des délinquants "de droit commun" agissant en tant qu'intermédiaires rémunérés, dans ce qu'il a décrit comme un modus operandi connu impliquant des mandataires recrutés pour perpétrer de telles attaques.

Il a fait état de soupçons impliquant l'Iran comme commanditaire possible, bien qu'aucune conclusion n'ait été tirée, a-t-il insisté. L'ambassade d'Iran n'a pas répondu aux messages demandant des commentaires.

M. Nunez a indiqué que les autorités avaient identifié des similitudes avec des incidents survenus dans plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas , la Belgique , la Grande-Bretagne et la Norvège, où des engins improvisés ont visé des sites liés aux intérêts américains ou à des communautés juives.

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