La France a mobilisé €500 mds pendant la crise-Macron

PARIS, 14 juin (Reuters) - La France a mobilisé 500 milliards d'euros pour préserver son économie, a déclaré dimanche le président français Emmanuel Macron lors d'une allocution. "Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant nos impôts", a-t-il assuré, promettant de s'engager pour la création de nouveaux emplois et, si besoin, d'inciter à des relocalisations. "Cette reconstruction doit être écologique mais aussi sociale et solidaire." (Jean-Michel Bélot et Nicolas Delame)

