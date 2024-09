La Française REM démocratise sa SCPI Croissance & Territoires

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), annonce le lancement auprès du grand public de sa SCPI LF Croissance & Territoires. Celle qui revendique la place de première société de gestion de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier),souligne que l’accessibilité de ce placement "se démocratise" avec un accès dès 251 euros (soit l’équivalent d’une part) à tout épargnant "désireux de prendre part à la croissance et dynamique des territoires français".

Cette SCPI, classifiée Article 8 SFDR, a pour objectif de "constituer un patrimoine immobilier situé principalement dans les grandes métropoles régionales françaises de plus de 500 000 habitants" (dont Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse). Elle privilégie des lieux "alliant besoins du quotidien et vie professionnelle, où tous les services essentiels sont à une distance d'un quart d'heure à pied ou à vélo" et "bien entendu, des environnements durables".

La SCPI vise principalement (75 % minimum) des actifs "adaptés aux nouveaux besoins des entreprises et salariés", des commerces "en ligne avec les nouvelles tendances de consommation", des actifs de santé répondant notamment au vieillissement de la population et des actifs "modernes" du secteur de l'éducation.