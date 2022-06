La Française recrute une directrice de la recherche quantitative en Allemagne

(NEWSManagers.com) - La société de gestion La Française AM a recruté Denisa Čumova en qualité de directrice de la recherche quantitative et responsable de la gestion de portefeuille de sa filiale allemande de gestion systématique La Française Systematic Asset Management. Elle assurera la supervision des activités de gestion de portefeuille et de recherche et sera rattachée à Dennis Jeske, managing director de la gestion de portefeuille de La Française Systematic Asset Management.

Denisa Čumova travaillait chez Berenberg depuis 2004 en tant que gérante de fonds actions et multi-actifs mais aussi en qualité de directrice de la recherche quantitative dans la gestion d'actifs.