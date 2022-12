La Française recrute dans sa plate-forme immobilière paneuropéenne

(NEWSManagers.com) - La Française a accueilli quatre nouvelles recrues au sein de sa plateforme immobilière paneuropéenne.

Jonathan Mansie rejoint la société en tant que directeur, transactions paneuropéennes, à Londres. Il est rattaché à David Rendall, Head of Institutional and International Real Estate pour La Française Real Estate Managers (REM).

Avant de rejoindre La Française REM, Jonathan Mansie était directeur général, Origination & Acquisitions chez Europa Capital à Londres où il était responsable de la création d'opportunités immobilières en France et en Europe du Sud.

James Harmer intègre aussi la société à Londres en tant qu’asset manager. Il est rattaché à Peter Balfour, Head of Real Estate UK pour La Française REM. L’intéressé travaillait chez Knight Frank.

Adil Mestan, investment manager, et Vanessa Mayer, asset manager, rejoignent La Française à Francfort. Le premier est rattaché à Robin Steinberg, Head of Transactions pour La Française REM en Allemagne ; la seconde est rattachée à Carolin Hoser, Head of Asset Management pour La Française REM en Allemagne.

Avant de rejoindre La Française, Adil Mestan était associé chez Goldman Sachs où il a acquis une large expérience sur une variété de classes d'actifs. Avant de rejoindre La Française REM, Vanessa Mayer était Asset Manager chez publity AG.