La Française : Déborah Levy au poste de responsable commerciale en charge de l’expertise immobilière

(AOF) - La Française, pôle de gestion d'actifs multi-spécialistes, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, annonce la nomination de Déborah Levy au poste de responsable commerciale en charge de l’expertise immobilière. Elle est l’interlocutrice privilégiée des partenaires conseillers en gestion de patrimoine et des plateformes, situés dans les régions de Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire. Basée à Paris, elle est rattachée à Christophe Inizan, directeur commercial.

Déborah Levy a passé trois ans au sein des sociétés de gestion Primonial et BNP Paribas REIM France, acquérant ainsi de solides fondamentaux en matière d'animation commerciale et de marketing opérationnel et digital.

Par la suite, elle a rejoint Fiducial Gérance en 2022 en qualité de responsable développement commerciale, en charge de l'animation d'un portefeuille de conseillers en gestion de patrimoine et d'institutionnels.