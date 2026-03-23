LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Une première mondiale réussie pour l'hydrogène naturel Succès du forage PTH-2 dédié à l'hydrogène naturel : FDE confirme de nouvelles occurrences d'hydrogène naturel et accélère la caractérisation du bassin

Une première mondiale réussie pour l'hydrogène naturel

Succès du forage PTH-2 dédié à l'hydrogène naturel : FDE confirme de nouvelles occurrences d'hydrogène naturel et accélère la caractérisation du bassin

Pontpierre, France – 23 mars 2026 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies locales bas carbone, annonce l'achèvement réussi du forage profond PTH-2, réalisé dans le cadre du programme de recherche REGALOR II, et confirme la présence importante d'hydrogène naturel dans le sous-sol mosellan, Région Grand Est.

Points clés :

Forage PTH-2 achevé à 3 655 m : succès du forage dédié à l'hydrogène naturel, à ce jour le plus profond au monde

Hydrogène naturel confirmé sur de nombreux intervalles, dans la continuité de la découverte réalisée à Folschviller en 2023 ; 58 échantillons ont été directement prélevés en surface au cours du forage

Programme complet d'évaluation des formations : carottages et diagraphies approfondies

Partenaires techniques de premier plan mobilisés sur ce projet : RED Drilling, SLB , Baker Hughes et Weatherford ont apporté leur expertise aux opérations et services associés au forage

Prochaines étapes :

Poursuite des travaux scientifiques du programme REGALOR II afin de mesurer les concentrations d'hydrogène dissous et de tester, in-situ, les outils de séparation de l'eau et de l'hydrogène développés en partenariat avec Solexperts et le laboratoire GéoRessources, avec le soutien de Saint-Gobain

Accélération des études à l'échelle du Permis Exclusif de Recherche (PER) dit des « Trois?Évêchés » : préparation des prochains puits d'évaluation afin de déterminer l'étendue, le volume et les conditions technico-économiques de développement du gisement

Un jalon stratégique pour FDE et la filière de l'hydrogène naturel

Suite à la découverte d'hydrogène naturel dissous (« blanc » ou « natif ») sur le puits de Folschviller en 2023, FDE a lancé le programme REGALOR II avec le soutien de la Région Grand Est et de l'Union européenne, afin de mieux comprendre le système de génération de cette énergie décarbonée, qualifier sa présence et préparer les étapes de caractérisation nécessaires à toute valorisation potentielle.

Le forage du puits PTH-2 a permis d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés à une profondeur finale de 3655 mètres :

Confirmer et mieux comprendre les mécanismes de formation de l'hydrogène dissous dans l'aquifère souterrain

Mesurer les paramètres clefs dont la dynamique de formation de cet hydrogène

Collecter les données nécessaires aux futurs travaux de certification en amont d'un éventuel développement industriel

Faire évoluer les sondes de détection vers des outils de production brevetés par FDE et ses partenaires

Confirmer, comprendre, mesurer : les enseignements clés du forage PTH-2

Ce forage dédié à l'hydrogène, à ce jour le plus profond au monde, a permis de confirmer la présence d'hydrogène naturel sur de nombreux intervalles du bassin sédimentaire.

Au cours de cette nouvelle étape d'exploration, FDE a localisé plusieurs zones de présence d'hydrogène naturel et acquis un ensemble complet de données géologiques afin de mieux comprendre les mécanismes de formation et de migration de cette énergie bas carbone. Ces travaux pionniers ont permis au Groupe de renforcer son expertise et de développer des procédures spécifiques - forage, nettoyage, remontée de garniture, acquisition de données, échantillonnage - destinées à optimiser les futures campagnes d'exploration en France et à l'international. FDE entend ainsi s'affirmer comme un acteur de référence dans l'exploration et la production d'hydrogène naturel, grâce à son approche standardisée.

Suite du programme : Poursuite de REGALOR II, travaux sur le permis des Trois- Évêchés et déploiement à l'International

D'ici fin avril, le puits PTH-2 sera équipé avec la sonde SYSMOG™ afin de réaliser des mesures in-situ de concentration d'hydrogène dissous puis avec la sonde SYSPROG™ afin de tester des membranes destinées à séparer l'hydrogène et l'eau en profondeur. En parallèle, à la suite de l'obtention du plus grand permis européen de recherche exclusif sur l'hydrogène naturel, dit des « 3 évêchés » d'une surface de 2 254 km2, FDE va pouvoir étudier l'ensemble du bassin afin d'en délimiter l'étendue, d'en évaluer le potentiel et d'engager les travaux préparatoires à une première certification visée à partir de 2027.

Les avancées de FDE suscitent l'intérêt d'autres régions et de plusieurs pays. Le Groupe a ainsi engagé des discussions en vue du lancement de programmes de recherche adaptés aux configurations locales, en Allemagne, au Luxembourg ainsi que sur l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais.

Enfin, fort de ce succès, FDE lance son programme d'évaluation du potentiel de ses permis sur une zone particulièrement prospective aux États-Unis, dans l'État du Kansas, où le Groupe prévoit de déployer ses outils SYSMOG et SYSPROG dans les forages à venir dès le second semestre 2026.

Prochain RDV :

Résultats semestriels le 24 mars 2026 après la clôture des marchés

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

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À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuit court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

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