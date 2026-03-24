LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Résultats Semestriels 2026

Résultats Semestriels 2026

Chiffre d'affaires en hausse dans un semestre de structuration, en amont de la montée en puissance de nouvelles installations

Accélération des investissements de croissance et renforcement des capacités d'exécution

Objectifs 2030 confirmés

Pontpierre, France, le 24 mars 2026 – FDE (Euronext – FDE ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie bas carbone, publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025.

Julien Moulin, Président du Conseil d'administration de FDE a commenté : « L'exercice 2026 est une année charnière dans le changement de dimension de FDE. Ce semestre, n ous avons volontairement renforcé nos capacités d'exécution et ainsi augmenté notre base de coûts afin de préparer la prochaine phase de croissance du Groupe qui va s'enclencher avec la mise en service de nouveaux sites de production d'énergie bas carbone. Notre plan d'affaires repose sur des actifs tangibles, des projets visibles et des revenus récurrents en construction. La mise en œuvre de notre plan de développement se déroule par ailleurs conformément à nos attentes : la construction de nos premières unités de production de Gaz Naturel Renouvelable (GNR) et d'hydrogène vert en Norvège a été lancée, elles commenceront à contribuer au chiffre d'affaires dès 2027. En parallèle, la signature de la convention gaz de mines avec l'Etat français le 8 janvier 2026, nous permet de reprendre l'installation de nouvelles unités de production d'électricité dans le Nord de la France et assurera une croissance régulière du chiffres d‘affaires et des cashflows. L'hydrogène naturel constitue un potentiel unique de création de valeur additionnel, mais ne constitue pas aujourd'hui le socle de notre thèse d'investissement.»

Points clés du semestre

Le premier semestre de l'exercice 2026 a été marqué par une accélération des investissements et par la poursuite du déploiement industriel de FDE en France et en Norvège.

Le Groupe a ainsi continué de construire sa plateforme managériale, technique et opérationnelle afin d'exécuter un programme d'investissement soutenu sur les 24 prochains mois.

Au cours du semestre, FDE a notamment :

finalisé la signature de la convention gaz de mines avec l'État français ;

; lancé la construction de ses trois premières unités de GNR en Norvège et poursuivi le développement de son unité de production d' hydrogène vert à Agder ;

en Norvège et poursuivi le développement de son unité de production d' ; démarré la réalisation de son pilote de capture de CO ? sur le site d'Avion, dans le Nord de la France, dans le cadre de sa collaboration avec CEMEX ; et

sur le site d'Avion, dans le Nord de la France, dans le cadre de sa collaboration avec CEMEX ; et mené avec succès sa campagne de forage dédiée à la recherche d' hydrogène naturel en Lorraine, avec un puits profond foré jusqu'à 3 655 mètres à Pontpierre.

La signature de la convention gaz de mines permet notamment à FDE d'accéder à 18 ouvrages supplémentaires , en complément des 4 déjà exploités, dans le bassin minier du Nord de la France, et de relancer le déploiement de nouvelles unités de production d'électricité et de chaleur.

Cette montée en puissance des équipes et des moyens prépare proactivement la mise en service d'une nouvelle génération d'actifs de production qui devrait contribuer, à horizon 2028, a un EBITDA annualisé additionnel d'au moins 30 M€, porté notamment par les projets de gaz de mine et de GNR.

Résultats du premier semestre 2026

Principaux aggregats

En milliers d'euros S1 2026

Juill. - Déc S1 2025

Juill. - Déc Chiffre d'affaires 14 205 12 197 EBITDA

Marge d'EBITDA 6 033

42% 6 520

53% Résultat opérationnel courant

% du CA 3 811

27% 4 472

37% Résultat net part du groupe 835 1 810 Résultat net 947 1 645

*Ces chiffres sont issus des comptes pour lesquels les procédures d'audit sont en cours

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 14,2 M€ , en croissance de 16,5 % par rapport au premier semestre 2025. Cette progression reflète le retour à un niveau normal d'injection de gaz dans le réseau NaTran ainsi que la contribution d' Alltec , société d'ingénierie norvégienne acquise début 2025. Ces éléments ont plus que compensé la poursuite de la baisse des prix des énergies vendues sur la période.

L' EBITDA s'élève à 6,0 M€ , soit une marge de 42 % , contre 53 % au premier semestre 2025. Cette évolution s'explique principalement par :

la baisse des prix des énergies vendues ;

l'intégration d'Alltec, activité d'ingénierie structurellement moins margée ;

le renforcement des frais de structure destiné à accompagner le changement d'échelle du Groupe ; et

l'évolution de la valeur de marché des positions de couverture sur les ventes d'énergie.

Le résultat opérationnel courant ressort à 3,8 M€ , tandis que le résultat net part du Groupe s'établit à 0,8 M€ . Dans un environnement de prix de l'énergie moins favorable qu'au premier semestre 2025, ces résultats traduisent la résilience du modèle de FDE, tout en reflétant un semestre volontairement consacré à la préparation de la croissance future.

Accélération des investissements de croissance durant ce semestre structurant

Au cours du premier semestre 2026, FDE a poursuivi la mise en œuvre de son programme d'investissements, avec 28 M€ engagés , contre 10 M€ au S1 2025. Le Groupe a notamment investi dans la construction de son premier site de production de GNR en Norvège, dans son unité de production d'hydrogène vert à Agder, dans l'hydrogène naturel en Moselle et dans son pilote de capture du CO2 dans le Nord de la France.

D'ici 2028, FDE prévoit d'investir près de 50 M€ dans le déploiement de 20 nouvelles unités de production d'électricité et de chaleur dans le Nord de la France et plus de 100 M€ dans la construction de ses 3 premières usines de production de GNR et de Bio-CO 2 en Norvège, d'une capacité de 100 à 120 GWh/an chacune.

Cette première vague d'investissements, qui représente la moitié du programme total envisagé d'ici 2030, repose sur des infrastructures industrielles tangibles de production d'énergie locale décarbonée, destinées à générer une base durable de revenus et de cashflows récurrents. A horizon 2028, cette nouvelle génération d'actifs devrait contribuer à plus de 60 M€ de chiffre d'affaires additionnel et générer un EBITDA annualisé complémentaire de plus de 30 M€.

Structure financière solide pour financer la croissance

Au 31 décembre 2025, FDE dispose d'une structure financière solide, avec 102,9 M€ de fonds propres , 51,6 M€ de trésorerie disponible et un taux d'endettement de 77 % , à un coût du capital compétitif. Cette assise financière permet au Groupe d'accompagner son programme d'investissements tout en conservant une visibilité sur son développement.

Perspectives 2030 confirmées

Chiffre d'Affaires supérieur à 175 M€

EBITDA supérieur à 85 M€

Plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO ? eq évitées par an

Le Groupe aborde ainsi les prochains mois avec une feuille de route claire : convertir les investissements engagés en mises en service, accroître la contribution des actifs en construction et poursuivre une stratégie disciplinée, fondée sur des projets visibles et industrialisables de production d'énergie bas carbone. Dans cette trajectoire, l'hydrogène naturel découvert en Moselle représente un potentiel très important, mais n'est pas à ce stade intégré dans les objectifs annoncés.

Prochain RDV :

Chiffre d'affaires T3 2026, le 20 avril 2026, après la clôture des marchés

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Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.