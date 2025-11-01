LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Mise à disposition du

rapport financier annuel 2025

Pontpierre, France, le 31 octobre 2025 – FDE (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 31 octobre 2025 son rapport financier annuel pour l'exercice clos le 30 juin 2025.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse suivante : www.francaisedelenergie.fr dans la rubrique « Investisseurs >> Information Réglementée>> Rapports Financiers ».

Prochain RDV :

Assemblée Générale de l'exercice 2025 : le 5 décembre 2025

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

