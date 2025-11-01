 Aller au contenu principal
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025
information fournie par Actusnews 01/11/2025 à 01:25

Mise à disposition du

rapport financier annuel 2025

Pontpierre, France, le 31 octobre 2025 – FDE (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 31 octobre 2025 son rapport financier annuel pour l'exercice clos le 30 juin 2025.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse suivante : www.francaisedelenergie.fr dans la rubrique « Investisseurs >> Information Réglementée>> Rapports Financiers ».

Prochain RDV :

Assemblée Générale de l'exercice 2025 : le 5 décembre 2025

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP
Contact Presse
contact@francaisedelenergie.fr
+ 33 (0)3 87 04 34 51 		Relations Investisseurs
i r@francaisedelenergie.fr
+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.


Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94966-fde_cp_mise-a-disposition-rapport-annuel-fy2025_31102025.pdf

