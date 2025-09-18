LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE renforce son Conseil d'Administration avec la nomination de Sophie Elkrief en tant qu'Administratrice indépendante

Pontpierre, France, le 18 septembre 2025 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce aujourd'hui la nomination de Sophie Elkrief en tant qu'administratrice indépendante au sein du Conseil d'Administration, avec effet immédiat. Mme Elkrief siégera également au Comité des Comptes et de l'Audit et au Comité des Nominations et des Rémunération.

Renforcement de la Gouvernance d'Entreprise

La nomination de Mme Elkrief représente une étape importante dans l'engagement continu de FDE à améliorer ses normes de gouvernance d'entreprise et à s'aligner sur les meilleures pratiques des sociétés cotées en bourse. Son arrivée au Conseil d'Administration renforce l'engagement de la société en faveur d'une gouvernance indépendante et d'une orientation stratégique, alors qu'elle poursuit sa stratégie de croissance dans un paysage énergétique en pleine évolution.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sophie Elkrief au sein de notre Conseil d'Administration », déclare Julien Moulin, président de FDE . « Sa nomination souligne notre engagement en faveur de l'amélioration continue de la gouvernance d'entreprise et apporte une expertise inestimable qui profitera à toutes nos parties prenantes alors que nous naviguons dans la transition énergétique.»

Une Expertise Approfondie Des Marchés Financiers et de la Transition E nergétique Internationale

Mme Elkrief apporte plus de 25 ans d'expérience dans les marchés financiers, la gestion d'actifs et la gouvernance d'entreprise, avec une expérience confirmée dans le financement de la transition énergétique et l'investissement ESG. Sa connaissance approfondie des marchés financiers, associée à sa vaste expérience internationale en Europe et aux États-Unis, la place dans une position idéale pour contribuer à l'orientation stratégique et aux initiatives d'expansion du Groupe.

Les points marquants du parcours de Mme Elkrief sont les suivants :

Pionnière dans le domaine des investissements ESG et de la transition énergétique , elle a positionné MAIF comme un leader de la finance durable avec des produits innovants soutenant la transition énergétique et sociale ;

, elle a positionné MAIF comme un leader de la finance durable avec des produits innovants soutenant la transition énergétique et sociale ; Une vaste expérience des marchés financiers , en tant que gérante de portefeuille des stratégies event driven (3 milliards d'euros), directrice des investissements (CIO) en crédit et en stratégies alternatives (15 milliards d'euros en actions et en crédit) et gestion de plus de 20 milliards d'euros d'actifs, toutes les classes confondues, lors de son mandat de directrice des investissements au sein de la MAIF ;

, en tant que gérante de portefeuille des stratégies event driven (3 milliards d'euros), directrice des investissements (CIO) en crédit et en stratégies alternatives (15 milliards d'euros en actions et en crédit) et gestion de plus de 20 milliards d'euros d'actifs, toutes les classes confondues, lors de son mandat de directrice des investissements au sein de la MAIF ; Une solide expertise en matière de gouvernance , avec des fonctions actuelles et passées au sein des Conseils d'Administration d'institutions financières de premier plan, notamment Natixis Investment Managers (présidente du comité d'audit), Younited Credit, Abeille Assurances, Socgen Mauritania et plusieurs sociétés de gestion d'actifs ; et

, avec des fonctions actuelles et passées au sein des Conseils d'Administration d'institutions financières de premier plan, notamment Natixis Investment Managers (présidente du comité d'audit), Younited Credit, Abeille Assurances, Socgen Mauritania et plusieurs sociétés de gestion d'actifs ; et Une expérience internationale à New York, Londres et en Mauritanie, avec une expertise approfondie des transactions transfrontalières et des environnements réglementaires.

Amélioration des Relations avec les Investisseurs et de l'Accès au Marché

La nomination de Mme Elkrief devrait renforcer considérablement les relations de FDE avec la communauté des investisseurs et améliorer l'accès aux marchés internationaux des capitaux, alors que le Groupe poursuit sa stratégie de croissance.

La vaste expérience de Mme Elkrief auprès des investisseurs institutionnels, notamment avec la gestion de 20 milliards d'euros d'actifs à la MAIF et son rôle actuel de partenaire chez Andera Partners, soutiendra les efforts de la société pour communiquer efficacement sa proposition de valeur et sa stratégie de croissance à des investisseurs avertis.

« La nomination de Sophie intervient à un moment charnière pour notre Groupe, alors que nous continuons à développer nos actifs énergétiques et à explorer de nouvelles opportunités dans le domaine de la transition énergétique », a ajouté Antoine Forcinal, Directeur Général de FDE . Son expertise en matière de finance durable et son expérience avérée dans le domaine des investissements liés à la transition énergétique seront déterminantes pour soutenir nos objectifs de financement et de développement. »

Les Nominations Au Sein des Comités renforcent l'Excellence de la Gouvernance

Les nominations de Mme Elkrief au Comité d'Audit et au Comité de Rémunération reflètent la confiance du Conseil d'Administration dans sa grande expertise financière et son expérience en matière de gouvernance. Ces fonctions lui permettront de contribuer directement à :

Comité d'Audit : la supervision des rapports financiers, des contrôles internes et des processus de gestion des risques, en s'appuyant sur son expérience en tant que présidente du comité d'audit chez Natixis Investment Managers.

: la supervision des rapports financiers, des contrôles internes et des processus de gestion des risques, en s'appuyant sur son expérience en tant que Comité de Rémunération : l'élaboration de politiques de rémunération alignées sur les performances de l'entreprise et les intérêts des actionnaires, en s'appuyant sur son expérience de direction dans plusieurs organisations.

Engagement en Faveur de la Transition E nergétique

FDE continue de se positionner comme un leader indépendant de la transition énergétique en Europe, en mettant l'accent sur les énergies à faible émission de carbone. La composition renforcée du Conseil d'Administration, avec l'arrivée de Mme Elkrief, renforce la capacité de l'entreprise à naviguer dans un environnement réglementaire et commercial complexe tout en poursuivant des opportunités de croissance durable.

Perspectives Financières Confirmées pour 2030

Chiffre d'affaires annuel supérieur à 175 millions d'euros

EBITDA supérieur à 85 millions d'euros

Plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO ? équivalent évitées par an

Prochain événement :

Résultats annuels 2025, le 23 octobre 2025

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP Contact Presse

contact@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51 Relations Investisseurs

ir@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.francaisedelenergie.fr/

