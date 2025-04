LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE renforce ses activités sur le marché norvégien avec l'acquisition stratégique d'Alltec AS

FDE renforce ses activités sur le marché norvégien

avec l'acquisition stratégique d'Alltec AS

Pontpierre, France, le 9 avril 2025 – FDE (Euronext – FDE ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce l'acquisition stratégique à 100% d'Alltec AS en Norvège, pour un montant total de 9,0M€ [1] en numéraire et en actions de la holding norvégienne de FDE contrôlant ses opérations dans ce pays.

Société de 50 salariés, Alltec est spécialisée dans l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de solutions d'énergie renouvelable principalement en Norvège, avec une expertise reconnue dans le biogaz, l'hydrogène et l'ammoniac. Cette entité, déjà rentable, a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 9,4M€ [2] en 2024.

L'acquisition devrait avoir un effet positif immédiat sur les résultats du Groupe et renforcer la présence de FDE sur le marché norvégien des énergies à faible émission de carbone, en pleine croissance .

Cette transaction s'inscrit dans le prolongement de l'acquisition l'année dernière de Greenstat, un important opérateur dans le domaine de l'hydrogène et de l'énergie solaire, et de l'expansion des activités de Biogy Solutions, opérateur norvégien à forte croissance dans le secteur du Gaz Naturel Renouvelable (GNR) crée par FDE. Ces investissements forment désormais une plateforme indépendante et robuste, qui devrait contribuer à hauteur de plus de 80M€ au chiffre d'affaires annuel et 40M€ à l'EBITDA du groupe d'ici 2030 , représentant une part importante des objectifs de FDE à cet horizon.

Un positionnement renforcé sur le marché

Cette acquisition clé accélère la position de FDE dans la transition énergétique en Norvège , en créant des synergies opérationnelles immédiates, en renforçant les revenus de la plateforme et en offrant des opportunités de croissance à long terme pour les investisseurs.

Alltec est le seul fournisseur de solutions EPC (Engineering Procurement and Construction) complètes pour la production d'énergies décarbonées, avec une connaissance unique de l'électro-automatisation et des systèmes de contrôle pour les systèmes énergétiques décarbonées sur le marché norvégien. Alltec possède également l'un des plus grands centres d'énergies vertes d'Europe, certifié par le prestigieux label Katapult en Norvège . Son centre d'essai d'énergies renouvelables "Energy House" est spécialisé dans la production de combustibles et de gaz à faible émission de carbone (hydrogène, bio-carburant et GNR) ainsi que dans le mélange, le stockage, la distribution et les applications industrielles directes de ces nouvelles énergies.

Ces capacités renforcent l'expertise technique actuelle de FDE , en limitant les futurs coûts de développement associés à ses projets et en raccourcissant les délais de mise en exploitation sur le marché , tout en augmentant son portefeuille de projets sur lesquels il pourra notamment déployer sa technologie Cryo Pur.

« Alltec a construit une solide réputation d'innovation dans les projets d'énergies renouvelables et des relations solides avec ses clients », a déclaré Bjarte Salomonsen, Directeur Général d'Alltec AS. « Alors que le monde accélère sa transition vers les énergies décarbonées, la bonne exécution des projets nécessitent la mise en œuvre de solutions plus innovantes et des partenaires fiables dotés d'une expertise prouvée pour les déployer. FDE partage cette vision et apporte des capacités d'ingénierie, de développement et de gestion de projet de premier ordre qui, combinées à Alltec, permettront au Groupe de saisir les opportunités de ce marché à forte croissance, qui devrait atteindre environ 2 milliards d'euros par an en Norvège d'ici 2030 , selon le ministère norvégien de l'Énergie. »

Alltec : Création de valeur et position de leadership sur le marché

« Notre première collaboration avec Alltec date de 2022 quand nous avons construit ensemble la première usine de RNG en Norvège utilisant la technologie de Cryo Pur pour le captage et l'épuration du CO 2 . L'intégration d'Alltec au sein de notre Groupe renforce notre position de leader sur les marchés norvégiens du GNR, de l'hydrogène et de l'énergie solaire. Par ailleurs, Alltec continuera à opérer de manière indépendante en tant que fournisseur EPC , garantissant ainsi l'intégrité de la société tout en contribuant de manière significative à la performance financière et au développement des projets de FDE. Les deux sociétés partagent le même ADN dans leur façon de mener leurs opérations : agilité, innovation, proximité avec toutes les parties prenantes et impact positif. », a déclaré Antoine Forcinal, Directeur Général de FDE.

Selon les prévisions de la Direction norvégienne de l'offshore, la production de pétrole et de gaz devrait diminuer de 60 % d'ici 2050 . Le passage à une production d'énergie verte représente un marché potentiel de plusieurs milliards d'euros . Alltec est donc confiant dans sa capacité à gagner de nouveaux contrats ayant déjà, à ce jour, un portefeuille de projets qualifiés dépassant 100M€.

L'objectif de la Norvège de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90 à 95 % par rapport aux données de 1990 d'ici 2050, renforce la volonté d'accélérer les investissements dans les énergies décarbonées carbone. FDE et Alltec comptent participer à cette évolution structurelle.

Solidité financière et valeur actionnariale

« Cette acquisition représente un investissement maîtrisé et à forte valeur ajoutée , renforçant notre avantage concurrentiel tout en préservant notre solide position financière », a déclaré Aurélie Tan, Directrice Financière de FDE. « La transaction est structurée avec environ 30 % de paiement cash et 70 % de rémunération en actions, permettant de maintenir un ratio de dette nette/EBITDA conservateur L'acquisition devrait être relutive pour les revenus de FDE dès la première année d'intégration, avec des synergies immédiates à l'échelle du Groupe, Alltec permettant d'accélérer le déploiement de notre portefeuille existant de projets de GNR à moindre cout, d'avancer le projet d'hydrogène Agder, et d'optimiser la mise en œuvre de nos initiatives solaires.»

Perspectives 2030 confirmées

Avec une base financière solide, une bonne visibilité sur les revenus et une stratégie de croissance claire, FDE est idéalement positionnée pour tirer parti des opportunités offertes par l'accélération de la transition énergétique en Norvège et dans d'autres pays.

Chiffre d'Affaires supérieur à 175 millions d'euros

EBITDA supérieur à 85 millions d'euros

Plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO ? eq évitées par an

Prochain RDV :

Chiffre d'affaires T3 2025, le 24 avril 2025

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP Contact Presse

contact@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51 Relations Investisseurs

ir@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.francaisedelenergie.fr/

À propos d'Alltec

Alltec est une société norvégienne spécialisée dans le développement, l'ingénierie et la mise en œuvre de solutions d'énergie renouvelable, en particulier dans le biogaz, l'hydrogène et l'ammoniac. La société propose des services EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Integration, and Commissioning) et O&M (Operation & Maintenance), avec une expertise dans l'intégration de systèmes et la personnalisation de solutions pour une performance énergétique optimale.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.alltec.no

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.

[1] 105,5 MNOK

[2] 109 MNOK (chiffres audités)