LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE confirme des concentrations d'hydrogène naturel exceptionnellement élevées dans le bassin lorrain

FDE confirme des concentrations d'hydrogène naturel exceptionnellement élevées dans le bassin lorrain et accélère la mise en œuvre du premier projet au monde de production d'hydrogène naturel à l'échelle industrielle

Validation décisive de la technologie SYSMOG™à des profondeurs extrêmes

Certification des ressources prévue pour 2027 et première production attendue fin 2028 / début 2029

Pontpierre, France, 23 juin 2026 – FDE, producteur indépendant d'énergie bas carbone, annonce aujourd'hui une avancée majeure dans le développement de l'hydrogène naturel en France, avec la publication des premiers résultats in situ de son puits PTH-2, qui est actuellement le puits le plus profond jamais foré au monde et dédié exclusivement à l'exploration de l'hydrogène naturel.

Après sa découverte historique à Folschviller, la société FDE a foré avec succès le puits PTH-2 jusqu'à une profondeur de 3 655 mètres dans le cadre du programme de recherche REGALOR II, soutenu par la région Grand Est et l'Union Européenne (Fonds de Transition Juste).

Les données recueillies pendant et après le forage apportent les preuves convaincantes que le bassin mosellan abrite un système d'hydrogène naturel à grande échelle et font considérablement progresser la compréhension des mécanismes responsables de la production et de l'accumulation d'hydrogène en profondeur.

Un projet unique au monde qui passe progressivement de la découverte scientifique au développement industriel

Au-delà des multiples échantillons d'hydrogène prélevés en surface lors des opérations de forage, les analyses post-forage d'échantillons de gaz dissous prélevés au-delà de 2 000 mètres ont désormais confirmé la présence de concentrations d'hydrogène exceptionnellement élevées.

Plus important encore, ces résultats viennent confirmer une observation clé initialement formulée à Folschviller : les concentrations naturelles d'hydrogène augmentent considérablement avec la profondeur, ce qui corrobore l'existence d'un système actif de production d'hydrogène potentiellement très étendu sur le bassin lorrain.

FDE a utilisé ses technologies de mesure exclusives pour quantifier les concentrations d'hydrogène qui atteignent :

36.1% à 2 242 mètres

49.6% à 2 426 mètres

Ces résultats sont parmi les concentrations d'hydrogène naturel les plus élevées jamais mesurées in situ à l'échelle mondiale et renforcent encore l'attrait économique de cette ressource. Elles s'appuient sur les premières mesures effectuées à Folschviller, qui avaient révélé des concentrations d'hydrogène dissous de près de 20 % à 1 200 mètres de profondeur, et fournissent des données essentielles pour affiner les modèles géologiques élaborés dans le cadre du programme REGALOR.

Une réelle avancée technologique, SYSMOG™ validée avec succès à des profondeurs importantes

FDE et son partenaire Solexperts ont déployé avec succès la sonde de séparation membranaire SYSMOG™, de conception exclusive, dans les conditions physico-chimiques extrêmes rencontrées à des profondeurs pouvant atteindre 3 000 mètres.

Le bon fonctionnement de SYSMOG™ marque une étape technologique importante pour le secteur émergent de l'hydrogène naturel, en offrant une méthodologie robuste permettant de détecter, de quantifier et échantillonner avec précision l'hydrogène dissous dans des environnements géologiques profonds.

Cette réussite renforce encore davantage la position de leader technologique de FDE dans un secteur qui suscite de plus en plus d'intérêt à l'échelle mondiale.

Mettre en place la première chaîne de valeur de l'hydrogène naturel en Europe

FDE mène désormais de front le programme REGALOR II et ses travaux sur le Permis Exclusif de Recherche (PER) des «Trois Évêchés », qui couvre une zone de 2 254 km² dans l'Est de la France.

Le Groupe entre dans une nouvelle phase de développement axée sur la transformation d'une découverte scientifique en un projet énergétique industriel.

Au cours des prochains mois, FDE va se concentrer sur plusieurs étapes clés :

Développement des infrastructures : FDE a déjà lancé, en collaboration avec TEREGA Solutions, une étude de faisabilité visant à concevoir de futures installations de production d'hydrogène naturel et à définir leur intégration dans les infrastructures énergétiques locales et régionales.

Mesures de débit in situ : Au cours du second semestre 2026, FDE et Solexperts déploieront la technologie brevetée SYSPROG™ afin de caractériser les flux d'hydrogène dissous à plus de 3 000 mètres de profondeur et évaluer les performances de production futures.

Certification des ressources : un premier processus indépendant de certification des ressources devrait débuter en 2027.

En parallèle, des études géosciences sont en cours sur l'ensemble du permis des Trois Évêchés afin d'évaluer l'étendue du système d'hydrogène, d'estimer son potentiel global et de déterminer les facteurs de récupération.

Objectif de production d'hydrogène naturel d'ici fin 2028 ou début 2029

À chaque étape franchie, FDE réduit les risques géologiques, technologiques et industriels liés au développement de l'hydrogène naturel.

Le Groupe vise désormais le démarrage de la production d'hydrogène naturel dans l'est de la France d'ici fin 2028 ou début 2029, se positionnant ainsi à l'avant-garde d'un nouveau secteur stratégique de l'énergie à faible empreinte carbone en Europe.

L'hydrogène naturel pourrait devenir un élément déterminant pour la souveraineté énergétique de l'Europe, en fournissant une source d'énergie locale, à faible empreinte carbone et compétitive, susceptible de soutenir la décarbonation industrielle et de renforcer la sécurité énergétique.

Antoine Forcinal, Directeur Général de FDE, a déclaré : « Le projet PTH-2 marque un tournant, non seulement pour FDE, mais aussi pour l'ensemble du secteur de l'hydrogène naturel. Il ne s'agit plus d'une hypothèse scientifique. Nous réduisons progressivement les risques liés à ce qui pourrait devenir l'un des premiers projets européens d'hydrogène naturel à l'échelle industrielle. Chaque étape franchie nous rapproche de la production commerciale et renforce notre conviction que l'Est de la France pourrait devenir un pôle stratégique pour cette nouvelle source d'énergie à faible empreinte carbone. Notre ambition est claire : transformer une découverte d'envergure mondiale en un nouveau pilier de la souveraineté énergétique de l'Europe ».

Prochain événement :

Publication du Chiffres d'affaires annuel 2026 le 21 juillet après la clôture des marchés





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À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuit court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

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