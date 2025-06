LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE conclut un partenariat stratégique historique avec Cemex pour le déploiement industriel de la capture du carbone

FDE conclut un partenariat stratégique historique avec Cemex

pour le déploiement industriel de la capture du carbone

Pontpierre, France, le 25 juin 2025 – FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), pionnier de la production d'énergie bas carbone, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Cemex, une entreprise mondiale de matériaux de construction, par l'intermédiaire de sa filiale CEMEX INNOVATION HOLDING Ltd. FDE déploiera sa technologie exclusive de capture cryogénique du carbone (Cryo Pur) pour décarboner les émissions de gaz de combustion industriels, marquant ainsi une étape importante dans sa contribution à une économie zéro carbone.

Cette collaboration étend l'expertise éprouvée de Cryo Pur dans le domaine de la valorisation du biogaz et de la production de Gaz Naturel Renouvelable (GNR), qui intègre avec succès la capture de CO 2 de qualité alimentaire sans aucun rejet de méthane. S'appuyant sur huit grandes familles de brevets internationaux, la technologie innovante de Cryo Pur est désormais prête à accélérer la capture du CO 2 dans l'industrie lourde.

Pionnier de l'utilisation circulaire du carbone dans la production de ciment

FDE va d'abord construire et tester une unité pilote de 4 000 Nm³/h sur son site d'Avion en France. Cette phase initiale permettra d'optimiser les paramètres opérationnels pour différentes compositions de gaz de combustion, afin de garantir des performances robustes avant d'utiliser l'unité sur l'un des sites de Cemex.

L'une des principales caractéristiques du système Cryo Pur est qu'il fonctionne exclusivement à l' électricité , ce qui élimine le besoin d'énergie thermique et permet son intégration avec des sources d'énergie renouvelables. Le CO 2 capturé sera utilisé de manière innovante dans la production de ciment « dénitrifié » de Cemex, établissant ainsi un véritable modèle d'économie circulaire. Cette méthode de séquestration révolutionnaire transforme l'industrie du ciment en un acteur actif de la transition énergétique, dépassant son rôle traditionnel d'émetteur de carbone.

Ce projet pilote a déjà reçu un soutien important, avec environ 2 M€ de subventions de l' ADEME dans le cadre de son initiative DEMIBAC ( DEM onstration et appropriation par les I ndustriels de solutions de production BA s C arbone), soulignant la confiance des organisation publiques dans cette technologie essentielle pour la décarbonisation industrielle.

Une fois achevée, cette unité de pointe sera reproduite pour traiter 40 000 Nm³/h de gaz de combustion dans les installations polonaises de Cemex . Le système produira du CO 2 liquide de qualité alimentaire tout en éliminant les émissions nocives de NOx et de SOx et en générant un chiffre d'affaires potentiel de 8 à 10 M€ par an à partir de 2028 .

Une fois pleinement développée, l'objectif de Cemex et de FDE est de déployer cette technologie dans toutes les cimenteries européennes appartenant à Cemex, avec l'exclusivité de la technologie Cryo Pur pour la République tchèque, la Croatie, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni en échange d'une option d'investissement de 20 M€ de Cemex dans Cryo Pur.

Une solution évolutive pour les industries à fortes émissions

Alors que les industries lourdes sont confrontées à des défis en matière de séquestration du carbone, Cryo Pur offre une solution à l'échelle industrielle qui permet d'atteindre une décarbonisation totale grâce à l'électricité renouvelable.

Ce partenariat avec Cemex démontre les capacités de premier ordre de Cryo Pur pour lutter efficacement contre les émissions industrielles de CO 2 à grande échelle.

Grâce à sa grande expérience dans l'industrialisation des unités de valorisation du biogaz, le nouveau système Cryo Pur est conçu pour traiter un large éventail de volumes de gaz de combustion, y compris ceux à très faible concentration en CO 2 , un avantage essentiel pour les applications industrielles.

La démonstration à grande échelle de cette technologie par FDE ouvre une voie claire et viable aux industries à fortes émissions pour réduire significativement leurs émissions, marquant ainsi une étape clé dans leur transition vers la décarbonisation.

L'application de cette technologie représente pour le partenariat FDE/Cemex un marché potentiel de plus de 18 usines traitant chacune 120 000 à 400 000 Nm 3 /h de gaz d'échappement, soit une moyenne de 450 000 tonnes par an et par usine de CO 2 pur de qualité alimentaire à la norme EIGA [1] avec un prix de vente qui varie actuellement entre 90 et 160 euros la tonne .

Ce projet majeur dans le domaine de la décarbonisation des gaz de combustion industriels renforce l'engagement à long terme de FDE en faveur du zéro net. Il affirme le leadership actuel du Groupe dans la production d'énergie à faible teneur en carbone grâce à la capture intégrée du carbone, positionnant FDE comme un acteur clé de la transition énergétique de l'industrie en Europe, avec de multiples sources de revenus, notamment la décarbonisation.

FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 M€, un EBITDA supérieur à 85 M€, combinés à plus de 20 millions de

tonnes d'émissions de CO 2 eq par an.

Prochain RDV :

Chiffre d'affaires annuel 2025 : 22 juillet 2025

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code : FDE.PA Bloomberg code : FDE.FP Contact Presse

contact@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51 Relations Investisseurs

ir@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.

[1] European Industrial Gases Association