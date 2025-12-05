La Française de l'Energie démarre le forage d'un puits en Moselle
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 10:58
Avec le lancement du nouveau puits, FDE cible directement la zone de formation de l'hydrogène dans le sous-sol, afin de mesurer la concentration d'hydrogène à 3000 mètres de profondeur et d'évaluer plus précisément les volumes présents.
Cette opération s'effectue dans le cadre du programme REGALOR II, soutenu par la Région Grand-Est et l'UE via le Fonds de Transition Juste qui a octroyé une subvention de 8,8 MEUR au programme de recherche dirigé par FDE.
Valeurs associées
|35,6500 EUR
|Euronext Paris
|+0,28%
