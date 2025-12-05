 Aller au contenu principal
La Française de l'Energie démarre le forage d'un puits en Moselle
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 10:58

La Française de l'Energie (FDE) indique avoir démarré le forage, en Moselle, du puits profond PTH-2 dédié à l'hydrogène naturel, dans la continuité de la découverte du gisement faite en 2023 par le producteur d'énergie bas carbone.

Avec le lancement du nouveau puits, FDE cible directement la zone de formation de l'hydrogène dans le sous-sol, afin de mesurer la concentration d'hydrogène à 3000 mètres de profondeur et d'évaluer plus précisément les volumes présents.

Cette opération s'effectue dans le cadre du programme REGALOR II, soutenu par la Région Grand-Est et l'UE via le Fonds de Transition Juste qui a octroyé une subvention de 8,8 MEUR au programme de recherche dirigé par FDE.

