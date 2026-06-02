LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Démarrage des 2 unités de production d'électricité verte à Angres

Démarrage des 2 unités de production d'électricité verte à Angres

Première étape du plan de déploiement du Gaz de Mines sur les 18 sites transférés par l'Etat Français, validée par le récent Arrêté Préfectoral

Objectif de doublement de la capacité de production d'électricité bas carbone d'ici trois ans

Pontpierre, France, le 1er juin 2026 - La Française de l'Énergie (FDE - Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie bas carbone, annonce le démarrage effectif de la production d'électricité des 2 unités du site d'Angres, Pas de Calais.

Mise en service le 1er juin des deux moteurs de production d'électricité verte installés sur le site d'Angres

A la suite de la signature de la convention Gaz de Mines, le 8 janvier 2026, entre l'Etat et FDE, un état des lieux complet des 18 sites transférés a été réalisé par la Direction Régionale de l'Environnement (DREAL) des Hauts de France, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et Gazonor, filiale de FDE. Cette étape structurante constituait un prérequis nécessaire à la validation du transfert opérationnel des ouvrages.

Le 20 mai 2026, l'Arrêté Préfectoral qui autorise la mise à disposition et l'exploitation des 18 ouvrages transférés par l'Etat à FDE a été signé, marquant un étape clé du projet. Cette autorisation permet désormais le déploiement sans contrainte du programme d'installation de nouveaux moteurs de production d'électricité à partir du gaz de mines dans les Hauts-de-France.

Dans ce contexte, la production d'électricité verte a été lancée sur deux unités du site d'Angres, tandis que le site de Rouvignies entrera en production prochainement. Ces installations bénéficient d'un contrat d'obligation d'achat auprès d'EDF à 80€ par MWh, indexé sur l'inflation et sécurisé sur une durée de 15 ans, offrant une visibilité long terme sur les revenus.

La production du site d'Angres équivaut à la consommation d'électricité d'environ 3500 foyers et permet d'éviter l'émission de près de 720 000 tonnes équivalent CO2 par an, renforçant significativement l'impact environnemental positif des projets du Groupe.

Une infrastructure de production d'énergie locale bas carbone sécurisée offrant visibilité et cashflows

En début d'année, FDE a sécurisé l'acquisition de 16 nouvelles unités de production d'électricité, renforçant significativement son pipeline de croissance dans le gaz de mines. Le modèle de moteur utilisé, le Jenbacher Type 4, d'une puissance de 1,5 MW se distingue par sa fiabilité élevée, son rendement énergétique optimisé et ses capacités de pilotage à distance, garantissant une exploitation industrielle performante. Chaque moteur permet ainsi une production continue équivalente à environ 5 éoliennes de puissance comparable.

Ces équipements sont identiques aux 15 unités de production déjà installées, permettant une standardisation du parc avec une optimisation des coûts d'investissements et de maintenance ainsi qu'un déploiement industriel accéléré. Leur mise en service progressive sur les 3 prochaines années, génèrera, une fois en production, près de 18 M€ de chiffre d'affaires annuel additionnel et 10 M€ d'EBITDA, chaque nouveau moteur installé bénéficiant du contrat d'obligation d'achat auprès d'EDF.

Avec ce programme, FDE renforce ainsi significativement la taille de ses infrastructures de production d'électricité verte à forte visibilité. Le doublement de la production d'électricité dans le Nord de la France visée par FDE est une nouvelle contribution à la fourniture d'énergie locale décarbonée dans un contexte de renforcement des enjeux de souveraineté énergétique.

Ce plan de développement de l'activité gaz de mines confirme les objectifs de croissance du Groupe à horizon 2030 tant en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA que de réduction des émissions de CO 2, consolidant la position de FDE comme producteur intégré d'énergie bas carbone.

Prochain RDV :

Chiffre d'affaires annuel publié le 21 juillet 2026 après la clôture des marchés

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