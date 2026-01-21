LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Chiffre d'affaires du S1 2026 en croissance de 15,4% par rapport au S1 2025 Démarrage imminent de 4 unités de production d'électricité supplémentaires dans les Hauts-de-France, suite à la signature de la convention Gaz de Mines

Poursuite du programme d'investissements en Norvège

Pontpierre, France – 21 janvier 2026 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies bas carbone, publie son chiffre d'affaires semestriel pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.

Chiffre d'affaires de 14,1 M€, en croissance de 15,4%, grâce à l'augmentation des volumes de gaz produits et à la consolidation d'Alltec en Norvège

En millions d'euros 2026 2025 Chiffre d'affaires T1 (Juil. – Sept.) 6,6 5,0 Chiffre d'affaires T2 (Oct. – Déc.) 7,5 7,2 Chiffre d'affaires du 1er semestre 14,1 12,2

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 s'est établi à 14,1 M€ contre 12,2 M€ au premier semestre 2025, soit une croissance de +15,4%.

L'activité Gaz a enregistré un chiffre d'affaires de 4,3 M€, en forte croissance de +36,6%, grâce au retour à un niveau normal de disponibilité du réseau NaTran et un arbitrage en faveur de l'injection gaz. Les volumes produits se sont établis à 110 GWh sur le semestre.

Le chiffre d'affaires de l'activité Électricité a atteint 5,6 M€, en retrait principalement sous l'impact de la normalisation du niveau des prix du marché de l'électricité et des travaux de maintenance programmés sur trois moteurs. Avec la mise en place des nouvelles unités sur cet exercice, 57% du portefeuille électricité en France seront désormais valorisés à prix fixe sous obligations d'achat .

En Norvège , FDE a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 M€ au travers de ses filiales Greenstat et Alltec et leurs revenus de solutions EPC complètes, renforçant par ailleurs la capacité d'exécution du Groupe dans le Gas Naturel Renouvelable (GNR) et l'hydrogène en Norvège.

Démarrage de nouvelles unités de production d'électricité verte : croissance et visibilité assurées sur la production de gaz et d'électricité issue du Gaz de Mines

FDE a signé le 8 janvier une convention avec l'État français lui donnant accès à 18 sites miniers supplémentaires dans les Hauts-de-France, en complément des 4 sites déjà exploités.

Le Groupe prévoit le déploiement progressif de 22 unités de production d'électricité verte supplémentaires d'ici 2028 contre 15 actuellement, pour une capacité installée cible de 100 MW d'ici 2030 .

La mise en œuvre est déjà engagée avec 4 premières unités totalisant 6 MW , dont deux unités de 1,5 MW à Angres, prêtes pour la mise en service et deux unités à Rouvignies attendues début 2026.

Ces premières unités de productions contribueront au chiffre d'affaires avec des contrats d'achat d'électricité sécurisés avec EDF OA sur 15 ans à 80 €/MWh , offrant une forte visibilité sur les cashflows futurs dès l'exercice 2026/2027.

Avancement des projets de production de GNR et d'hydrogène vert en Norvège et d'hydrogène naturel en Lorraine

En Norvège , la construction des premiers projets d'unités de production de GNR et de Bio-Co2, progresse en parallèle de l'obtention des différentes autorisations. A Halsa désormais entièrement autorisé, les travaux de terrassement ont démarré pour accueillir à terme une unité capable de produire 120 GWh de GNR , 14 200 tonnes par an de Bio-CO2 liquide et 144 500 tonnes d'engrais biologique. En parallèle, les négociations relatives au contrat d'offtake se poursuivent et sont en voie de finalisation.

Le site de production d'hydrogène vert de 20 MW à Agder avance également conformément au calendrier, avec notamment les travaux de génie civil, tandis que la construction des électrolyseurs se poursuit.

L'ensemble de ces projets devrait entrer progressivement en production à partir de l'exercice 2027.

En Lorraine , dans le cadre du programme de recherche REGALOR II, FDE a lancé dès novembre le forage d'un puits profond afin d' évaluer précisément la découverte d'hydrogène naturel dissous faite sur le site de Folschviller en 2023 par le Groupe et a déjà atteint 2500 mètres de profondeur. Les travaux se déroulent parfaitement. L'objectif final de 4000 mètres de profondeur devrait être atteint courant février. Ces travaux seront ensuite suivis d'une phase d'analyse qui devrait s'étendre sur les 24 prochains mois, afin de confirmer l'exploitation de cette source d'énergie décarbonée utilisable à des coûts très compétitifs.

L'exercice 2026 marque ainsi une forte accélération des investissements de FDE . Une part significative bénéficie de subventions au regard de l'impact très favorable des activités de production d'énergie bas carbone du Groupe sur les émissions de CO 2, tandis que des discussions de financement sont actuellement en cours de finalisation afin d'accompagner en parallèle ce programme de développement.

Tous ces développements permettront ainsi d'entrer dans un cycle de croissance forte à partir de l'exercice 2026/2027 .

FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 M€, d'un EBITDA supérieur à 85 M€, combinés à plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évitées par an.

